44 feriti nel deragliamento sulla Rouen-Caen, «ipotesi sabotaggio»
Una donna tra i feriti è in gravi condizioni, aperta un'indagine per chiarire le cause dell'incidente.
PARIGI - È di 44 il bilancio delle persone rimaste ferite in un deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest della Francia, sulla rotta Rouen-Caen: lo ha reso noto il procuratore di Rouen, Sébastien Gallois, aggiungendo che una di queste persone, una donna, è in gravi condizioni.
Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi. E ha annunciato un'indagine «per accertare le cause» dell'incidente.
Il deragliamento è avvenuto tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, nei pressi della città di Cléon.
Aggiornamento
La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, in cui il treno con 180 passeggeri - fra Caen e Rouen, nel nord - è deragliato.
L'ipotesi di un atto premeditato per causare l'incidente era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera, una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie, fa il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno.
Secondo le ricostruzioni, che ora la polizia considera più credibili, l'incidente è avvenuto verso le 19:45, mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. In quel momento, il convoglio si trovava fra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, all'altezza del comune di Cléon.