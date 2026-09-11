Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico

La comunicazione, inviata da una sottocommissione parlamentare il 27 agosto, riguarda un incarto del 2021 che coinvolgeva Claudio Zali. Pagani: «La mia posizione è limpida e pacifica»
Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico
Ti-Press
Fonte RSI
elaborata da Redazione
Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico
La comunicazione, inviata da una sottocommissione parlamentare il 27 agosto, riguarda un incarto del 2021 che coinvolgeva Claudio Zali. Pagani: «La mia posizione è limpida e pacifica»

BELLINZONA - Una sottocommissione parlamentare incaricata dell’alta vigilanza ha inviato il 27 agosto una segnalazione al Consiglio della Magistratura sull’operato del procuratore generale Andrea Pagani in relazione a un incarto del 2021. Lo riferisce la RSI

Al centro vi sarebbe una mail riguardante il comportamento di Claudio Zali nei confronti di due donne. Il Consiglio della Magistratura ha avviato gli accertamenti e dovrebbe pronunciarsi sulla segnalazione nei prossimi giorni.

Pagani, contattato dalla RSI, ha definito la propria posizione «limpida e pacifica», sottolineando che nella segnalazione non gli viene contestato nulla.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
alta vigilanzaandrea paganicomportamentoconsiglio della magistraturaparlamento
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
12 ore
2

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
LIVE
GRIGIONI
22 ore

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
2 gior
71
165

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
LIVE
GRIGIONI
12 ore
15
32

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
1 gior
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
LIVE
GRIGIONI
9 ore
13
47

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
2 gior
22
68

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
2 gior

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
1 gior
18
91

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
3 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
2 gior
3
12

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
2 gior

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

È morta Emma Bonino
LIVE
ITALIA
9 ore

È morta Emma Bonino

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano
LIVE
MENDRISIO
9 ore
68
186

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
2 gior
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
2 gior
51
80

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
1 gior
39
73

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
3 gior
19
51

Pestoni: un triste capolinea?

Centro Ovale, avviso di fallimento
LIVE
CANTONE
12 ore
27
75

Centro Ovale, avviso di fallimento

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
1 gior
2
22

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
2 gior
6
65

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
1 gior
22
46

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa
LIVE
CANTONE
1 gior
26

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
1 gior
3
25

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»
LIVE
SVIZZERA
19 ore
4

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»

«La Svizzera si dia una regolata»
LIVE
SVIZZERA
11 ore
13
80

«La Svizzera si dia una regolata»

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
3 gior
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
2 gior
53
42

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
21 ore

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
2 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
1 gior
25
103

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
13
71

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
2 gior

A Capriasca c'è una nuova municipale

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna
LIVE
ITALIA
1 gior

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
34
33

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
3 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
LIVE
BASILEA CITTÀ
1 gior

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
2 gior
2
22

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa
LIVE
FOCUS
1 gior

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
2 gior
12
27

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini
LIVE
ZURIGO
2 gior

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
3 gior
35
43

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai
LIVE
CANTONE
1 ora

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai

Qui non vi conviene accelerare
LIVE
I RADAR DELLA SETTIMANA
1 ora
1
3

Qui non vi conviene accelerare

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani
LIVE
CANTONE
2 ore
43
107

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani

Due nativi americani in Ticino per incontrare le scuole e fare del bene... in Togo
LIVE
CANTONE
2 ore
1
8

Due nativi americani in Ticino per incontrare le scuole e fare del bene... in Togo

Cassis in visita a Soglio
LIVE
SOGLIO (GR)
3 ore
3
12

Cassis in visita a Soglio

«Non sono né vittima, né pensionato»
LIVE
CANTONE
4 ore
23
69

«Non sono né vittima, né pensionato»

Una nuova centenaria a Cugnasco-Gerra
LIVE
CUGNASCO-GERRA
5 ore
15

Una nuova centenaria a Cugnasco-Gerra

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi
LIVE
CADENAZZO
6 ore
101
230

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi

Ritom, la funicolare e la centrale restano chiuse fino a nuovo avviso
LIVE
QUINTO
7 ore

Ritom, la funicolare e la centrale restano chiuse fino a nuovo avviso

Cultura, sport e inclusione: il Cult Amélie Festival amplia i suoi orizzonti
LIVE
LUGANO
7 ore
7

Cultura, sport e inclusione: il Cult Amélie Festival amplia i suoi orizzonti