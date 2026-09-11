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Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico
La comunicazione, inviata da una sottocommissione parlamentare il 27 agosto, riguarda un incarto del 2021 che coinvolgeva Claudio Zali. Pagani: «La mia posizione è limpida e pacifica»
Ti-Press
Fonte RSI
Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico
La comunicazione, inviata da una sottocommissione parlamentare il 27 agosto, riguarda un incarto del 2021 che coinvolgeva Claudio Zali. Pagani: «La mia posizione è limpida e pacifica»
BELLINZONA - Una sottocommissione parlamentare incaricata dell’alta vigilanza ha inviato il 27 agosto una segnalazione al Consiglio della Magistratura sull’operato del procuratore generale Andrea Pagani in relazione a un incarto del 2021. Lo riferisce la RSI
Al centro vi sarebbe una mail riguardante il comportamento di Claudio Zali nei confronti di due donne. Il Consiglio della Magistratura ha avviato gli accertamenti e dovrebbe pronunciarsi sulla segnalazione nei prossimi giorni.
Pagani, contattato dalla RSI, ha definito la propria posizione «limpida e pacifica», sottolineando che nella segnalazione non gli viene contestato nulla.
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