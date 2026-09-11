Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico

Al centro vi sarebbe una mail riguardante il comportamento di Claudio Zali nei confronti di due donne. Il Consiglio della Magistratura ha avviato gli accertamenti e dovrebbe pronunciarsi sulla segnalazione nei prossimi giorni.

Pagani, contattato dalla RSI, ha definito la propria posizione «limpida e pacifica», sottolineando che nella segnalazione non gli viene contestato nulla.