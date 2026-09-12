“Trasporti ‘45”, «il Ticino mandi a Berna un messaggio coeso e determinato»

Il tema, come sottolineato dall'associazione, è di particolare rilevanza per il Ticino, che nei prossimi anni dovrà affrontare sfide legate al traffico, all’impatto ambientale e allo sviluppo economico, sociale e culturale. Entro il 2027, il Parlamento sarà chiamato a decidere sul futuro della mobilità svizzera, rendendo fondamentale una posizione coesa e determinata del Cantone.

Alla tavola rotonda, oltre al prof. Secchi, hanno partecipato i Consiglieri nazionali Simone Gianni e Bruno Storni, la deputata al Gran Consiglio e presidente di ProAlps Nara Valsangiacomo e il deputato lombardo Giacomo Zamperini. Dal confronto è emersa la richiesta di integrare nel progetto “Trasporti ‘45” la cosiddetta “Croce federale della mobilità”, includendo non solo l’asse transalpino e le esigenze del Ticino e del Sud delle Alpi, ma anche le connessioni con l’Europa. Contestualmente, si sollecita una revisione delle basi di finanziamento, in particolare del Fondo per le infrastrutture ferroviarie (FIF), per garantire manutenzione e ampliamento delle reti di trasporto.