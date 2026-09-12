Un ultimo morso d'estate

Il brano racconta una giornata tipica all’insegna della spensieratezza: «Doccia, caffè italiano, prendo lo zaino, arrivederci, io vado via, sono un vero disastro, chi se ne frega, se me lo chiedi, io, me la vivo come viene». Il messaggio è chiaro: lasciarsi andare, ballare, sorridere e brillare tra le città di Lugano, Roma e Ibiza, viaggiando, gustando una pizza e godendosi la bella vita.

Il ritornello, che alterna italiano e spagnolo, invita a lasciarsi travolgere dall’energia dell’estate: «Fiesta, playa y calor, me explota el corazón, mi piace far l’amor». La canzone celebra le esperienze, le avventure e i ricordi che si accumulano durante la stagione più calda, sottolineando come le cose più belle siano spesso quelle che passano in fretta.