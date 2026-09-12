Un ultimo morso d'estate
"Lugano City" di Ransell Labata è un invito a lasciarsi andare, godendosi la bella vita
LUGANO - Se avete nostalgia dell'estate che sta finendo, aprite le piattaforme di streaming oppure YouTube e godetevi il nuovo singolo di Ransell Labata, "Lugano City".
Il nuovo brano dell'artista ticinese, realizzato con JD Producciones, è un inno all'estate e alla voglia di vivere con leggerezza. Il videoclip, diretto, montato e prodotto dalla stessa casa di produzione, vede la partecipazione dei ballerini Ana López e Harrison Leaves, con David Patiño come assistente operatore di ripresa. L'ambientazione? Non è luganese, bensì iberica: un lungomare con palme, spiaggia sassosa e localini a due passi dall'acqua.
Il brano racconta una giornata tipica all’insegna della spensieratezza: «Doccia, caffè italiano, prendo lo zaino, arrivederci, io vado via, sono un vero disastro, chi se ne frega, se me lo chiedi, io, me la vivo come viene». Il messaggio è chiaro: lasciarsi andare, ballare, sorridere e brillare tra le città di Lugano, Roma e Ibiza, viaggiando, gustando una pizza e godendosi la bella vita.
Il ritornello, che alterna italiano e spagnolo, invita a lasciarsi travolgere dall’energia dell’estate: «Fiesta, playa y calor, me explota el corazón, mi piace far l’amor». La canzone celebra le esperienze, le avventure e i ricordi che si accumulano durante la stagione più calda, sottolineando come le cose più belle siano spesso quelle che passano in fretta.
«L’estate è bella da vivere e tante esperienze da scrivere. Avventure e ricordi si sciolgono in testa, le cose più belle sono quelle che passano in fretta», recita il testo, invitando tutti a ballare, sorridere e vivere ogni momento con entusiasmo.