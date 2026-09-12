66 aziende ticinesi a confronto sull'innovazione

Ad accompagnare il percorso sono stati professionisti ed esponenti del mondo imprenditoriale. Michele Budri, Agile Coach, Trainer e consulente di Essere Agile, e Carlo Spellucci, Lead Facilitator di Rasmussen Consulting, hanno guidato momenti esperienziali e di approfondimento dedicati alla cosiddetta “Terza Via dell’Innovazione”. Matteo Nembri, CEO di Nembri Silk, e Christian Burkhalter, Global Head of HR / Digital HR Transformation di Casale e Presidente di AgileLAB Ticino, hanno invece portato le loro testimonianze sull’innovazione nella realtà aziendale e sull’evoluzione di persone e competenze nell’era dell’intelligenza artificiale. Sul palco è intervenuta anche Giorgia Pati, Innovation Manager di AITI e responsabile del nuovo servizio AITI4Innovation, con un contributo sulle sfide affrontate dalle imprese.

La composizione dei partecipanti mostra una forte presenza di micro e piccole imprese. Il 56% delle 66 aziende rappresentate conta da 1 a 9 collaboratori e il 24% da 10 a 49, mentre il restante 20% è costituito da medie imprese con 50-249 addetti. Complessivamente, quattro aziende su cinque hanno quindi meno di 50 collaboratori.