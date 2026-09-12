Caso Sementina, Matteo Pronzini nuovamente prosciolto

LUGANO - La Corte di appello e di revisione penale di Locarno (CARP) ha confermato il proscioglimento del consigliere comunale e granconsigliere di Bellinzona Matteo Pronzini. Lo scrive il Corriere del Ticino, riferendo che la sentenza conferma l’assoluzione pronunciata il 17 ottobre 2024 dalla Pretura penale.