Sulla cannabis terapeutica c'è chi rilancia: «I pazienti hanno bisogno di risposte»

Un paziente impegnato

«Non ci arrendiamo. La nostra proposta è stata respinta, ma le difficoltà che ci hanno spinto a formularla sono state riconosciute», afferma Ausiello, che convive con disturbi neurologici, dolore cronico e fatigue e ha trasformato la propria esperienza di paziente in un impegno associativo. «Stiamo lavorando a una controproposta che tenga conto delle osservazioni ricevute, perché quei problemi restano e i pazienti hanno bisogno di risposte concrete».

Secondo CanMedTicino, nelle risposte delle autorità non viene indicata un’alternativa operativa al modello respinto, né una tempistica per individuarla. «Non chiediamo che la nostra prima soluzione venga accettata a ogni costo. Chiediamo che, una volta riconosciuta una difficoltà, si lavori insieme per superarla», sottolinea il presidente.