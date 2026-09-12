Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

Manor: «Inutilizzati e puliti»

Da Manor, tuttavia, un comportamento simile viola le condizioni previste per i resi. I prodotti possono generalmente essere restituiti entro 30 giorni, ma devono essere «inutilizzati, puliti, integri e nella confezione originale». La restituzione di abiti già indossati sarebbe, secondo l’azienda, «un’eccezione». La grande maggioranza dei clienti, assicurano da Manor, gestisce i resi in modo responsabile.

Galaxus: «I capi chiaramente indossati vengono rispediti al cliente»

Da Galaxus, nel mese di agosto, il tasso di reso per abbigliamento e scarpe si è attestato intorno al 4%. «Nella maggior parte dei casi i nostri clienti hanno semplicemente provato i prodotti e non li hanno indossati nella vita quotidiana», spiega un portavoce.