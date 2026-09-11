Emoji, numeri, espressioni: così smascheri i codici degli estremisti

Per questo la fondazione ha lanciato l’"Hate Speech Decoder", un nuovo strumento online che spiega oltre 160 emoji, combinazioni di numeri, slogan, date, simboli e bandiere utilizzati in contesti estremisti o discriminatori. Le voci sono suddivise in categorie come estremismo di destra, estremismo di sinistra, islamismo, antisemitismo, ostilità verso le persone queer e antifemminismo.

Eludono i filtri di moderazione

Questi codici vengono utilizzati principalmente per eludere i filtri di moderazione, rendersi meno attaccabili dal punto di vista penale e riconoscersi tra persone con le stesse idee, spiega Bessermann. «Se non si conoscono, questi simboli spesso passano inosservati sia sui social media, sia nelle chat degli studenti o durante le ricerche in ambienti presumibilmente estremisti.»