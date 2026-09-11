Quando la grammatica va offline

L'argomento è sviscerato da Le Temps. Nello specifico, la scorsa settimana un sondaggio di Economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori e Unione svizzera delle arti e mestieri ha evidenziato come la maggioranza delle aziende riscontri tra gli apprendisti lacune crescenti in ortografia, grammatica e matematica. Anche i risultati PISA 2025, pubblicati questa settimana, mostrano un calo nelle competenze di lettura, pur mantenendo la Svizzera in una buona posizione nel confronto internazionale.