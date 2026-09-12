Cassette arancioni contro la violenza domestica: un biglietto per chiedere aiuto

Il progetto è stato realizzato grazie a un contributo di 5'000 franchi dell'associazione Una Goccia nel Mare, fondata da Simona Specht e dal marito, e con l'adesione delle Cantine Delea, che hanno ospitato la presentazione. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere di Stato Norman Gobbi, Alessandro Speziali, Amalia Mirante, Simona Specht, il Console Generale d'Italia Uberto Vanni d'Archirafi e Manga, presidente e fondatore di MI-TI-CI Against Abuse.