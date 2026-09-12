Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista

Le operazioni si sono concentrate nella zona montana, dove poco prima delle 19 il corpo senza vita dell'escursionista è stato ritrovato a circa 1'300 metri di altitudine. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe precipitato per alcune decine di metri, ma le cause esatte dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto è stato richiesto anche l'intervento del Care Team per offrire supporto psicologico.