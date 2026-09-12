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CENTOVALLI

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista

È accaduto sui Monti di Comino, la vittima aveva 75 anni
Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista
Rescue Media
Fonte Polizia cantonale
elaborata da Redazione
Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista
È accaduto sui Monti di Comino, la vittima aveva 75 anni

CENTOVALLI - Tragedia in montagna nel Locarnese: un escursionista italiano di 75 anni, residente nel Luganese, ha perso la vita oggi, 12 settembre 2026, durante un'escursione sui Monti di Comino, nel territorio di Verdasio. La scomparsa dell'uomo è stata segnalata poco dopo le 14 alla Centrale comune d'allarme (CECAL), facendo scattare immediatamente le ricerche da parte della Polizia cantonale, della Polizia comunale di Ascona, del Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e della REGA.

Le operazioni si sono concentrate nella zona montana, dove poco prima delle 19 il corpo senza vita dell'escursionista è stato ritrovato a circa 1'300 metri di altitudine. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe precipitato per alcune decine di metri, ma le cause esatte dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto è stato richiesto anche l'intervento del Care Team per offrire supporto psicologico.

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locarnesemonti di cominoregasoccorso alpino

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