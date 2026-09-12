Banda larga nelle regioni periferiche: da Berna 365 milioni
L'iniziativa cantonale di Bruno Storni diventa una proposta di legge, che sarà sottoposta alle Camere federali
BERNA - «Buone nuove da Berna: il Consiglio Federale implementa con una proposta di Legge la mia Iniziativa Cantonale "Garantire un’offerta capillare di servizi di banda ultra larga su tutto il territorio nazionale" e mette a disposizione 365 milioni di franchi. A scriverlo è il consigliere nazionale socialista Bruno Storni, con un post su Facebook.
Lo stanziamento previsto dal governo sarà spalmato su otto anni. La misura nasce da un’iniziativa cantonale ticinese del 2015, che chiedeva una copertura capillare dei servizi di banda ultra larga su tutto il territorio nazionale.
Dopo un percorso parlamentare iniziato nel 2016 e varie proposte di modifica, la Confederazione ha deciso di aumentare il servizio universale a 80 Mbps dal 2024, uno dei livelli più alti al mondo. Nel 2023 è stata adottata la “Strategia gigabit”, che punta a garantire almeno 1 Gbit/s in download tramite collegamenti di rete fissa. La nuova legge ora passa all’esame delle Camere Federali.