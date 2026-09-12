Banda larga nelle regioni periferiche: da Berna 365 milioni

Lo stanziamento previsto dal governo sarà spalmato su otto anni. La misura nasce da un’iniziativa cantonale ticinese del 2015, che chiedeva una copertura capillare dei servizi di banda ultra larga su tutto il territorio nazionale.

Dopo un percorso parlamentare iniziato nel 2016 e varie proposte di modifica, la Confederazione ha deciso di aumentare il servizio universale a 80 Mbps dal 2024, uno dei livelli più alti al mondo. Nel 2023 è stata adottata la “Strategia gigabit”, che punta a garantire almeno 1 Gbit/s in download tramite collegamenti di rete fissa. La nuova legge ora passa all’esame delle Camere Federali.