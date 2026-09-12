Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio

LUGANO - Ore 17.10. Il treno è arrivato puntuale, e da lì sono usciti oltre 400 tifosi. Un treno speciale che ha portato a Lugano i tifosi dello Young Boys, diretti allo stadio per la sfida di Super League contro l'FCL. Un arrivo che – come accade di solito – non passa inosservato: il primo binario viene circondato da reti metalliche, difficilmente si riesce ad accedervi, numerosi gli agenti di polizia presenti, e poi l’arrivo della massa di tifosi che viene scortata all’esterno della stazione. Da qui il lungo corteo si dirige fino all’AIL Arena e il loro passaggio comporterà blocchi e deviazioni del traffico non solo nel comparto di Cornaredo, ma anche a Molino Nuovo e nell’area compresa tra la Stazione FFS e via San Gottardo.