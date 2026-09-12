Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?

La Confederazione ha autorizzato il ricorso alle scorte obbligatorie di benzina e diesel dopo il fermo della raffineria di Cressier e le difficoltà nei trasporti sul Reno. Dal 8 al 20 settembre potranno essere immessi sul mercato fino a 30.000 metri cubi di benzina e altrettanti di gasolio. Nessun allarme sulla disponibilità di carburante, ma la situazione merita attenzione anche per le migliaia di frontalieri che ogni giorno si spostano in auto tra Italia e Svizzera.

