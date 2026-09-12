Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?
La Confederazione ha autorizzato il ricorso alle scorte obbligatorie di benzina e diesel dopo il fermo della raffineria di Cressier e le difficoltà nei trasporti sul Reno. Dal 8 al 20 settembre potranno essere immessi sul mercato fino a 30.000 metri cubi di benzina e altrettanti di gasolio. Nessun allarme sulla disponibilità di carburante, ma la situazione merita attenzione anche per le migliaia di frontalieri che ogni giorno si spostano in auto tra Italia e Svizzera.
La Svizzera ha deciso di attingere alle proprie riserve strategiche di carburante.
L'8 settembre 2026, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese ha comunicato di aver autorizzato temporaneamente il prelievo dalle scorte obbligatorie di benzina e diesel per sostenere il mercato e garantire la continuità dell'approvvigionamento.
La decisione arriva dopo la temporanea interruzione della produzione della raffineria di Cressier, nel Canton Neuchâtel, che si è aggiunta a una situazione logistica già resa più complicata dalle difficoltà di trasporto sul Reno.
Dal 8 al 20 settembre sarà possibile prelevare fino a:
- 30.000 metri cubi di benzina
- 30.000 metri cubi di diesel
Una quantità che, secondo la Confederazione, rappresenta meno del 3% delle rispettive scorte obbligatorie.
Perché la Svizzera ha deciso di utilizzare le riserve?
La causa principale è il fermo temporaneo della raffineria di Cressier.
L'impianto ha dovuto interrompere la produzione per risolvere un problema tecnico e la sua importanza per il sistema energetico svizzero è tutt'altro che marginale: secondo la Confederazione, Cressier copre poco più del 30% del fabbisogno nazionale di prodotti petroliferi.
Il problema è che il fermo della raffineria si è verificato in un momento già delicato.
Da diverse settimane, infatti, il basso livello delle acque del Reno sta limitando il trasporto di prodotti petroliferi verso la Svizzera. Una parte significativa delle merci importate nel Paese raggiunge infatti i porti renani di Basilea attraverso chiatte e navi cargo.
Quando il livello del fiume si abbassa, le imbarcazioni devono ridurre il carico trasportato e la capacità logistica diminuisce.
Il risultato è una combinazione poco favorevole: meno produzione interna e maggiori difficoltà nell'importazione.
Significa che benzina e diesel stanno per finire?
No.
È probabilmente questo il punto più importante della comunicazione della Confederazione: l'approvvigionamento della Svizzera con benzina, diesel e altri prodotti petroliferi rimane garantito.
L'apertura delle riserve obbligatorie serve proprio a evitare che una difficoltà temporanea nella catena di approvvigionamento possa trasformarsi in una vera carenza.
La Svizzera dispone infatti di un sistema di scorte strategiche particolarmente importante. Le riserve obbligatorie di benzina e diesel sono normalmente sufficienti a coprire circa quattro mesi e mezzo del fabbisogno medio nazionale.
I 30.000 metri cubi autorizzati per ciascun carburante rappresentano quindi soltanto una piccola parte delle quantità complessivamente disponibili.
Se però i problemi di approvvigionamento dovessero protrarsi oltre il previsto, Berna ha già precisato che potrebbero essere autorizzati ulteriori prelievi.
Cosa può succedere ai prezzi della benzina?
È qui che la questione diventa interessante anche per i consumatori.
Il ricorso alle scorte obbligatorie non significa automaticamente che il prezzo della benzina o del diesel aumenterà.
Anzi, l'obiettivo del provvedimento è esattamente quello opposto: aumentare temporaneamente l'offerta disponibile sul mercato per evitare tensioni nell'approvvigionamento.
I prezzi alla pompa dipendono però da numerosi fattori: prezzo internazionale del petrolio, costi di raffinazione, trasporto, disponibilità del prodotto, tasso di cambio del franco e imposizione fiscale.
In Svizzera il peso della fiscalità sul carburante è significativo. Secondo l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, l'onere dell'imposta sugli oli minerali e del relativo supplemento ammonta complessivamente a circa 76,82 centesimi per litro sulla benzina e 79,57 centesimi sul diesel.
Per questo motivo, anche in presenza di variazioni nei costi di approvvigionamento, l'impatto finale sul prezzo pagato dall'automobilista può essere molto diverso.
Benzina in Italia o in Svizzera? Il conto dei frontalieri
Per un frontaliere la domanda è molto concreta: dove conviene fare il pieno, in Italia o in Svizzera?
Guardando ai prezzi disponibili in questi giorni, la risposta è piuttosto chiara: in questo momento l'Italia risulta mediamente più conveniente, soprattutto per chi utilizza un'auto diesel.
Secondo il Touring Club Svizzero, il 9 settembre 2026 il prezzo medio in Svizzera era di circa 2,05 CHF al litro per la benzina senza piombo 95 e di 2,30 CHF al litro per il diesel.
Consulta qui i prezzi aggiornati dei carburanti pubblicati dal TCS
Per fare un confronto corretto con l'Italia bisogna però trasformare questi prezzi in euro. All'11 settembre il cambio di riferimento è vicino a 1 CHF = 1,06 euro. Questo significa che, indicativamente:
Per la Lombardia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rileva prezzi medi self-service intorno a 2,055 euro al litro per la benzina e 2,169 euro per il gasolio. I dati vengono aggiornati quotidianamente sulla base dei prezzi comunicati dagli impianti.
Consulta i prezzi medi ufficiali dei carburanti pubblicati dal MIMIT
Tradotto in termini pratici, la differenza è di circa 11-12 centesimi al litro sulla benzina e di oltre 26 centesimi al litro sul diesel a favore dell'Italia.
Su un pieno da 50 litri significa un risparmio indicativo di circa:
- 5-6 euro sulla benzina
- oltre 13 euro sul diesel
Per chi fa il pieno quattro volte al mese, nel caso di un'auto diesel la differenza può quindi superare 50 euro al mese, cioè oltre 600 euro nell'arco di un anno.
Il confronto, naturalmente, va interpretato come una media. I prezzi possono cambiare sensibilmente tra un distributore e l'altro, soprattutto nelle zone di confine, e il risultato dipende anche dal cambio franco-euro del momento.
C'è inoltre un altro elemento importante: non ha senso percorrere molti chilometri solo per trovare un distributore più economico. Per un frontaliere che passa comunque ogni giorno dal confine, invece, scegliere da quale lato fare rifornimento può diventare una decisione economicamente rilevante.
Il dato più interessante riguarda il diesel: con gli attuali livelli di prezzo e di cambio, il vantaggio dell'Italia è abbastanza ampio da rendere generalmente conveniente fare rifornimento prima o dopo aver attraversato il confine, se il distributore italiano si trova lungo il normale percorso casa-lavoro.
Per la benzina la differenza è più contenuta, ma resta comunque mediamente favorevole all'Italia.
Un'ultima variabile da tenere presente è proprio il cambio CHF/EUR: un franco più forte rende i prezzi svizzeri ancora più costosi se espressi in euro, mentre un indebolimento del franco ridurrebbe progressivamente la differenza.
Per questo, per un lavoratore frontaliere, il vero conto non riguarda soltanto il prezzo alla pompa: carburante e cambio valutario sono due facce dello stesso bilancio mensile.
Non solo benzina: per i frontalieri conta anche il cambio CHF/EUR
Chi vive in Italia e lavora in Svizzera deve quindi tenere sotto controllo due variabili: quanto costa spostarsi ogni giorno oltreconfine e quanto costa convertire lo stipendio da franchi a euro.
Su quest'ultimo punto, una differenza apparentemente piccola nel tasso di cambio applicato può trasformarsi in centinaia o perfino migliaia di euro nel corso dell'anno.
CambiaValute.ch, il miglior cambio del Ticino e della Svizzera, è specializzato proprio nella conversione CHF/EUR per i lavoratori frontalieri, con un servizio interamente online, zero commissioni fisse e condizioni vicine al tasso interbancario.
Sul sito è possibile verificare il cambio applicato e confrontare immediatamente quanti euro si riceverebbero convertendo il proprio stipendio rispetto ai sistemi di cambio tradizionali.
Una situazione da monitorare nelle prossime settimane
Per il momento, dunque, non ci sono indicazioni di una carenza di benzina o diesel in Svizzera.
La decisione di aprire le scorte obbligatorie mostra però che la combinazione tra il fermo di Cressier e le difficoltà logistiche sul Reno viene presa seriamente dalle autorità federali.
La prima data da tenere d'occhio è il 20 settembre, termine fino al quale sono stati autorizzati gli attuali prelievi.
Se nel frattempo la raffineria tornerà pienamente operativa e la situazione dei trasporti migliorerà, il mercato potrebbe tornare rapidamente alla normalità.
Se invece le difficoltà dovessero proseguire, la Confederazione ha già lasciato aperta la porta a ulteriori interventi.
Per chi ogni giorno attraversa il confine in automobile, sarà quindi interessante monitorare nelle prossime settimane non soltanto il prezzo del petrolio, ma anche l'andamento dei prezzi alla pompa sui due lati della frontiera e quello del franco contro l'euro.
Fonte principale: Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, comunicato dell'8 settembre 2026.
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