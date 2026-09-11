Frontalieri, modifiche ai treni TILO da domenica: bus al posto della S10 tra Chiasso e Melide
Da domenica 13 settembre alcuni collegamenti della linea S10 saranno sostituiti da autobus tra Chiasso e Melide. Le modifiche interesseranno alcune notti fino al 19 ottobre e riguarderanno anche chi si sposta nelle primissime ore del mattino tra il Mendrisiotto e il resto del Ticino.
Nuove modifiche in arrivo sulla rete ferroviaria ticinese. TILO ha comunicato che, a partire dalla notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre 2026, un collegamento della linea S10 sarà sostituito da autobus tra Chiasso e Melide.
La modifica non riguarda quindi l’intero servizio della S10, ma uno specifico collegamento nelle prime ore del mattino: il treno in partenza da Mendrisio alle 4:11.
Il provvedimento sarà applicato in alcune notti tra domenica e lunedì fino al 19 ottobre. TILO invita i viaggiatori a controllare l’orario aggiornato prima della partenza.
Le date da segnare sul calendario
Secondo quanto comunicato da TILO, la sostituzione con autobus tra Chiasso e Melide è prevista nelle notti:
- 13/14 settembre
- 20/21 settembre
- 27/28 settembre
- 11/12 ottobre
- 18/19 ottobre
Un dettaglio particolarmente importante riguarda gli orari: l’autobus sostitutivo partirà prima rispetto al normale collegamento ferroviario.
Chi utilizza questa corsa dovrà quindi prestare attenzione non soltanto all'allungamento dei tempi di percorrenza, ma anche al diverso orario di partenza. TILO avverte infatti che con il servizio sostitutivo sono da prevedere tempi di viaggio più lunghi.
Per evitare brutte sorprese, soprattutto per chi deve rispettare un preciso orario di ingresso sul posto di lavoro, è consigliabile verificare il collegamento sull’orario online o tramite l'app FFS Mobile prima di partire.
Una tratta importante anche per i frontalieri
La S10 collega Biasca, Bellinzona, Lugano, Chiasso e Como ed è quindi una delle linee ferroviarie più importanti per la mobilità tra il Ticino e l'Italia.
La modifica annunciata interessa una fascia oraria molto mattutina, ma può comunque avere conseguenze per lavoratori turnisti e pendolari che iniziano presto la propria giornata lavorativa.
Non si tratta peraltro dell'unica variazione alla circolazione comunicata da TILO in questo periodo: nelle ultime settimane diversi lavori sull'infrastruttura ferroviaria ticinese hanno richiesto modifiche temporanee al servizio. Per questo motivo diventa ancora più importante consultare l'orario aggiornato prima di mettersi in viaggio.
A Maroggia-Melano è in costruzione un nuovo binario da 750 metri
Sul tratto interessato sono in corso anche importanti lavori infrastrutturali alla stazione di Maroggia-Melano.
Le FFS stanno realizzando un nuovo binario di sorpasso lungo 750 metri, destinato in particolare ai treni merci. L'obiettivo è permettere ai convogli merci più lunghi di fermarsi temporaneamente e lasciare la precedenza ai treni passeggeri, migliorando così la stabilità della circolazione sull'asse ferroviario nord-sud.
Il progetto è iniziato nel settembre 2025 e dovrebbe concludersi nel maggio 2027. La messa in esercizio del nuovo binario è prevista per il 17 gennaio 2027.
L'investimento complessivo è di circa 29 milioni di franchi, finanziati dalla Confederazione nell'ambito del programma per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.
Le FFS spiegano inoltre che una parte dei lavori deve essere effettuata durante le ore notturne per limitare le ripercussioni sul normale traffico ferroviario e lavorare in condizioni di sicurezza. Durante alcune fasi del cantiere possono quindi verificarsi variazioni alla circolazione.
Frontalieri: oltre al viaggio, attenzione anche al cambio franco-euro
Per chi ogni giorno attraversa il confine per lavorare in Svizzera, organizzare gli spostamenti è soltanto una parte della routine. Un altro aspetto importante è convertire lo stipendio ricevuto in franchi svizzeri in euro, cercando di limitare il più possibile i costi legati al cambio valuta.
Per questo può essere utile confrontare sempre il cambio applicato dalla propria banca con quello disponibile presso operatori specializzati.
CambiaValute.ch, servizio dedicato proprio al cambio tra franco svizzero ed euro, offre il miglior cambio del Ticino e della Svizzera e permette ai frontalieri di gestire in modo semplice la conversione del proprio stipendio da CHF a EUR.
Anche una differenza apparentemente piccola nel tasso applicato può infatti diventare significativa quando viene moltiplicata per uno stipendio mensile e per dodici mesi.
Prima di partire è meglio controllare l'orario
Per chi utilizza la S10 nelle prime ore del mattino, l'indicazione principale è quindi semplice: nelle cinque notti interessate è opportuno verificare l'orario prima di raggiungere la stazione, considerando che il bus sostitutivo tra Chiasso e Melide partirà in anticipo e comporterà tempi di percorrenza più lunghi.
L'orario online TILO e l'app FFS Mobile riportano già le modifiche programmate.
Fonte principale: comunicazione ufficiale TILO del 7 settembre 2026.
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