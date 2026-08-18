Dazi USA-Svizzera: aliquota giù al 12,5%, ma il rischio resta

CONTENUTO PROMOZIONALE

Un anno di incertezza sui dazi ha ricordato a molte aziende ticinesi quanto contino i tempi giusti nelle operazioni transfrontaliere: un ordine, un pagamento, una fornitura possono valere di più o di meno a seconda di quando vengono gestiti. Lo stesso principio vale per chi ogni mese trasforma il proprio stipendio in franchi in un budget di famiglia in euro: il momento in cui si effettua il cambio non è un dettaglio, è parte del conto. Cambiavalute.ch permette, ad Aziende e Privati, di cambiare franchi in euro (e viceversa) in modo semplice e trasparente, con condizioni sempre ben visibili prima di confermare l'operazione.

Le promozioni attive sono consultabili su https://cambiavalute.ch/promozioni/.

