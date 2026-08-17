Frontalieri, cambia la geografia del lavoro oltreconfine: francesi in crescita, italiani in frenata
Alle sei del mattino, ai valichi con l'Italia, la fila di auto è quella di sempre. Ma se si allarga lo sguardo a tutta la Confederazione, il paesaggio del pendolarismo transfrontaliero sta lentamente cambiando forma: la crescita complessiva non si è fermata, ma a sostenerla sono sempre meno i lavoratori italiani e sempre più quelli francesi.
Lo certificano gli ultimi dati dell'Ufficio federale di statistica: nel secondo trimestre del 2026 i frontalieri attivi in Svizzera hanno raggiunto quota 414.262, lo 0,5% in più rispetto ai primi tre mesi dell'anno e l'1,3% su base annua. Il sistema produttivo elvetico continua dunque ad avere bisogno di manodopera dai Paesi confinanti. Cambia, però, sensibilmente, la sua provenienza.
Il Canton Ticino, storico polo di attrazione per la manodopera lombarda e piemontese, si muove in controtendenza rispetto al dato nazionale. Qui i frontalieri sono 79.121: in leggero recupero rispetto al trimestre precedente (+0,6%), ma ancora sotto il livello di un anno fa, con un calo dello 0,6%. Un rallentamento che riguarda soprattutto gli occupati italiani — tuttora la componente predominante della forza lavoro frontaliera ticinese, ma non più il suo motore di crescita. A livello nazionale i frontalieri di nazionalità italiana restano il secondo gruppo per numero, il 22,1% del totale, ma calano dell'1,1% su base annua: un ritmo di flessione più marcato di quello, più contenuto, registrato in Ticino.
Il bacino francese non conosce frenate. Rappresenta ormai il 58,4% dell'intero frontalierato svizzero ed è cresciuto del 2,7% nell'ultimo anno, trainato dalla struttura economica della Svizzera occidentale, dove Ginevra e Vaud mostrano un'integrazione sempre più stretta con i territori francesi limitrofi. Diversa la traiettoria di Germania e Austria: flussi sostanzialmente stabili, con una lieve contrazione dello 0,2%.
L'incremento, del resto, non è uniforme sul territorio. A crescere più delle altre sono le regioni del Lemano (+2,8% sull'anno) e dell'Altipiano (+1,8%), seguite dalla Svizzera nordoccidentale (+1,0%). In controtendenza la Svizzera centrale, che nello stesso periodo ha perso l'1,2% dei propri frontalieri, e il canton Zurigo, in calo dell'1,5%. Segno che la geografia della domanda di lavoro oltreconfine si sta ridisegnando anche a prescindere dal caso ticinese.
Perché, allora, gli italiani rallentano? Non c'è un'unica spiegazione, piuttosto la somma di più fattori: una crescita economica ticinese meno vivace rispetto ad altre aree della Confederazione, una domanda di lavoro meno dinamica in alcuni comparti tradizionalmente frontalieri, e gli effetti del nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera — entrato in vigore il 17 luglio 2023 e operativo dal gennaio 2024 — che ha cambiato il trattamento tributario di chi è entrato nel mercato del lavoro transfrontaliero dopo quella data. Anche il progressivo riequilibrio tra salari svizzeri, costo della vita e cambio tra franco ed euro potrebbe aver reso meno immediata l'attrattività del lavoro oltreconfine per alcune categorie. Resta un'ipotesi tra le altre, non una certezza statistica.
Nonostante l'arretramento italiano, il frontalierato continua a essere un pilastro dell'economia svizzera. Dalla sanità all'industria manifatturiera, dalla ristorazione ai servizi, la presenza dei lavoratori provenienti dai Paesi confinanti resta determinante in un mercato del lavoro che, pur con la disoccupazione tornata a salire nei mesi scorsi, continua a faticare a coprire determinate figure professionali.
Resta da capire se il rallentamento ticinese sia una fase passeggera o l'inizio di una trasformazione più profonda negli equilibri del frontalierato tra Italia e Svizzera. Quel che è certo è che, per chi vive lo stipendio in franchi e la spesa in euro, ogni decimale di cambio pesa più di una statistica trimestrale.
Chi ogni mese converte uno stipendio svizzero in euro lo sa bene: la variabile che incide davvero, prima ancora delle percentuali trimestrali, è il tasso a cui si cambia. Su Cambiavalute.ch chi presenta un amico o un collega al servizio riceve 25 euro, e altrettanti ne riceve la persona invitata, se non è già cliente e completa un cambio di almeno 3'000 franchi (o euro, o dollari, o sterline) entro 30 giorni dall'iscrizione: i dettagli sono sulla pagina promozioni.
Fonti
Ufficio federale di statistica (UST) — Persone frontaliere: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/attivita-professionale-orario-lavoro/popolazione-attiva/persone-frontaliere.html
RSI — Aumento dei frontalieri attivi in Svizzera: https://www.rsi.ch/info/svizzera/Aumento-dei-frontalieri-attivi-in-Svizzera--3936801.html
Repubblica e Cantone Ticino (DFE) — Accordo Svizzera-Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri: https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/imposte-alla-fonte-1/accordo-tra-la-svizzera-e-litalia-sullimposizione-dei-lavoratori-frontalieri
Cambiavalute.ch — Promozioni, invita un amico: https://cambiavalute.ch/promozioni/invita-un-amico/
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!