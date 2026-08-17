Frontalieri, cambia la geografia del lavoro oltreconfine: francesi in crescita, italiani in frenata

Perché, allora, gli italiani rallentano? Non c'è un'unica spiegazione, piuttosto la somma di più fattori: una crescita economica ticinese meno vivace rispetto ad altre aree della Confederazione, una domanda di lavoro meno dinamica in alcuni comparti tradizionalmente frontalieri, e gli effetti del nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera — entrato in vigore il 17 luglio 2023 e operativo dal gennaio 2024 — che ha cambiato il trattamento tributario di chi è entrato nel mercato del lavoro transfrontaliero dopo quella data. Anche il progressivo riequilibrio tra salari svizzeri, costo della vita e cambio tra franco ed euro potrebbe aver reso meno immediata l'attrattività del lavoro oltreconfine per alcune categorie. Resta un'ipotesi tra le altre, non una certezza statistica.

