Frontalieri in Ticino: quanti sono nel 2026 secondo l'UST
Nel secondo trimestre del 2026 lavoravano in Ticino 79.121 frontalieri, in leggero aumento rispetto ai tre mesi precedenti ma ancora sotto il livello dello stesso periodo del 2025. Il dato, diffuso il 6 agosto dall'Ufficio federale di statistica (UST) e riportato da Ticinonline e dal Corriere del Ticino, descrive un Ticino che cresce più lentamente del resto della Svizzera, dove il numero di frontalieri continua invece a salire.
Secondo i dati UST diffusi il 6 agosto 2026, in Ticino lavoravano 79.121 frontalieri nel secondo trimestre dell'anno: +0,6% rispetto al trimestre precedente, ma -0,6% su base annua. A livello svizzero il totale ha raggiunto circa 414.000 persone, in crescita dell'1,3% sull'anno, con la componente italiana pari al 22,1% del totale nazionale.
I numeri del secondo trimestre 2026
Il confronto con il trimestre precedente aiuta a leggere il dato nella sua traiettoria. A fine 2025 il Ticino contava 78.809 frontalieri, in calo dell'1,0% sul trimestre e dello 0,2% sull'anno; il dato svizzero era invece a 411.450, con un incremento dello 0,3% sul trimestre e dell'1,1% sull'anno. Il rimbalzo ticinese del secondo trimestre 2026 (+0,6%) interrompe quindi una fase di flessione, ma il segno negativo sull'anno (-0,6%) mostra che il cantone non ha ancora recuperato i livelli occupazionali frontalieri di dodici mesi prima.
A livello nazionale, la composizione per nazionalità resta stabile: la Francia rappresenta il 58,4% dei frontalieri attivi in Svizzera, l'Italia il 22,1%, la Germania il 16,3%. Sono percentuali riferite al dato svizzero complessivo, non al solo Ticino, dove la componente italiana è invece nettamente maggioritaria.
Perché il Ticino cresce meno del resto della Svizzera
Le fonti consultate registrano la divergenza tra l'andamento ticinese e quello nazionale senza indicarne le cause in modo esplicito: non è quindi possibile, sulla base dei dati disponibili, attribuire con certezza il rallentamento ticinese a un singolo fattore. È un punto che meriterebbe un approfondimento dedicato, anche alla luce delle nuove regole fiscali su rientri e telelavoro entrate in vigore con la Legge 217/2025 — che ha ratificato il Protocollo di modifica dell'Accordo Italia-Svizzera del 2020, con tolleranza di 45 giorni annui senza rientro quotidiano e telelavoro possibile fino al 25% dell'orario annuo — e che potrebbero aver influito sulle scelte di alcuni lavoratori.
Il quadro su cinque anni
Guardando a un orizzonte più lungo, il numero di frontalieri attivi in Svizzera è salito da circa 350.000 nel secondo trimestre 2021 a 414.000 nello stesso periodo del 2026: un incremento complessivo del 18,3% in cinque anni. È una crescita strutturale che accompagna l'economia svizzera indipendentemente dalle oscillazioni trimestrali di singoli cantoni.
Cosa fare adesso
- Se sei un frontaliere italiano che lavora o cerca lavoro in Ticino, confronta questi numeri con l'andamento del tuo settore specifico prima di trarre conclusioni generali.
- Consulta la pagina dell'UST dedicata alle persone frontaliere (bfs.admin.ch) per lo storico completo trimestre per trimestre.
- Se sei un datore di lavoro o un responsabile HR, verifica se il tuo comparto rientra tra quelli in espansione o in contrazione a livello cantonale prima di pianificare nuove assunzioni.
- Tieni presente che il dato ticinese resta sotto il livello di un anno fa: non è ancora una ripresa consolidata, ma un primo segnale di stabilizzazione.
Da tenere d'occhio
I prossimi dati UST, attesi con la pubblicazione del terzo trimestre 2026, diranno se il rimbalzo ticinese è un cambio di tendenza o un episodio isolato. Vale la pena seguire anche eventuali effetti, nei prossimi trimestri, delle nuove soglie su rientri e telelavoro introdotte dalla Legge 217/2025 sulla scelta di alcuni lavoratori di mantenere o abbandonare lo status di frontaliere.
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Fonti ufficiali
Frontalieri, lieve aumento in Ticino — Ticinonline — pubblicato il 6 agosto 2026, consultato l'11 agosto 2026 (dati citati dall'Ufficio federale di statistica)
Frontalieri in Ticino, cifre in lieve aumento — Corriere del Ticino — pubblicato il 6 agosto 2026, consultato l'11 agosto 2026 (dati citati dall'Ufficio federale di statistica)
Frontalieri in Ticino: il calo continua, mentre la Svizzera cresce — Ticinonline — pubblicato il 23 febbraio 2026, consultato l'11 agosto 2026 (dati del quarto trimestre 2025)
Persone frontaliere — Ufficio federale di statistica (UST) — pagina istituzionale di riferimento, non raggiungibile direttamente in questa sessione
Lavoratori frontalieri Italia–Svizzera: rientri e telelavoro esecutivi dopo la legge n. 217/2025 — Edotto — consultato l'11 agosto 2026, citato per il richiamo alla Legge 217/2025
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