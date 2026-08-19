Frontalieri in Ticino: quanti sono nel 2026 secondo l'UST

Le fonti consultate registrano la divergenza tra l'andamento ticinese e quello nazionale senza indicarne le cause in modo esplicito: non è quindi possibile, sulla base dei dati disponibili, attribuire con certezza il rallentamento ticinese a un singolo fattore. È un punto che meriterebbe un approfondimento dedicato, anche alla luce delle nuove regole fiscali su rientri e telelavoro entrate in vigore con la Legge 217/2025 — che ha ratificato il Protocollo di modifica dell'Accordo Italia-Svizzera del 2020, con tolleranza di 45 giorni annui senza rientro quotidiano e telelavoro possibile fino al 25% dell'orario annuo — e che potrebbero aver influito sulle scelte di alcuni lavoratori.

