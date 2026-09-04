Economia svizzera in accelerazione: è una buona notizia anche per i frontalieri?
L’economia svizzera accelera più del previsto e, almeno sulla carta, questa è una notizia positiva anche per le decine di migliaia di lavoratori italiani che ogni giorno attraversano il confine per lavorare nella Confederazione.
I dati pubblicati il 3 settembre 2026 dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) mostrano infatti una crescita particolarmente robusta: nel secondo trimestre il Prodotto interno lordo svizzero, corretto per gli effetti degli eventi sportivi, è aumentato dell’1,5% rispetto al trimestre precedente, dopo il +0,5% registrato nei primi tre mesi dell’anno.
Si tratta del ritmo di crescita trimestrale più elevato dal terzo trimestre del 2021.
Ma cosa c’è dietro questa accelerazione? E, soprattutto, quanto può tradursi in maggiori opportunità per chi lavora in Svizzera o sta pensando di diventare frontaliere?
La Svizzera torna a correre
Il dato più evidente arriva dall’industria.
Nel secondo trimestre la creazione di valore del settore industriale è aumentata del 3,9%, mentre il comparto manifatturiero ha messo a segno un progresso ancora più consistente, pari al 4,5%.
A trainare il risultato è stata soprattutto l’industria chimica e farmaceutica, cresciuta addirittura del 10,5% dopo alcuni trimestri decisamente meno brillanti. Anche le esportazioni hanno fornito un contributo importante alla ripresa.
Il rapporto congiunturale della SECO evidenzia tuttavia un elemento importante: quasi la metà della crescita del PIL del trimestre è riconducibile proprio al settore chimico-farmaceutico, un comparto che storicamente può mostrare forti oscillazioni da un trimestre all’altro. Per questo la stessa SECO invita implicitamente a non interpretare il +1,5% come un ritmo di crescita necessariamente sostenibile nei prossimi trimestri.
La buona notizia è che la ripresa non si è limitata alla farmaceutica.
Anche il resto della manifattura è cresciuto dello 0,7%, mentre il settore dei servizi ha registrato un progresso dello 0,7%. Tra i comparti più dinamici troviamo i servizi finanziari e i trasporti, entrambi a +1,9%, le attività ricettive e di ristorazione a +1,4% e le comunicazioni a +1,1%.
In altre parole, la crescita appare piuttosto diffusa.
Anche il mercato del lavoro sta mandando segnali positivi
Per i frontalieri, però, il PIL è importante soprattutto nella misura in cui una crescita economica più forte si trasforma in nuovi posti di lavoro e maggiore domanda di personale.
E da questo punto di vista arrivano alcuni segnali interessanti.
Secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica, nel secondo trimestre del 2026 le imprese svizzere contavano complessivamente 5,698 milioni di impieghi, ben 111.800 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a una crescita del 2%.
Il settore dei servizi ha creato quasi 99.000 posti aggiuntivi su base annua, mentre industria e costruzioni ne hanno aggiunti oltre 13.000.
Anche osservando il dato trimestre su trimestre il movimento rimane positivo: al netto degli effetti stagionali, nel secondo trimestre sono stati registrati circa 30.700 impieghi in più rispetto ai primi tre mesi dell’anno.
Il rapporto congiunturale della SECO conferma questa accelerazione: gli impieghi equivalenti a tempo pieno sono aumentati dello 0,7% nel trimestre, contro il +0,4% del trimestre precedente. L'incremento è stato più marcato nei servizi (+0,8%), ma positivo anche nel settore secondario (+0,4%).
Quasi 100.000 posti vacanti
C’è poi un altro numero che merita attenzione.
Nel secondo trimestre le aziende svizzere hanno dichiarato circa 98.700 posti di lavoro vacanti, il 2,7% in più rispetto a un anno prima.
Ancora più significativo è forse un altro dato: il 33,9% delle imprese, ponderato per numero di occupati, segnala difficoltà nel trovare personale qualificato.
E le prospettive dichiarate dalle aziende rimangono complessivamente favorevoli: l’11,3% prevede di aumentare l’organico nel breve periodo, mentre soltanto il 3,9% pensa di ridurlo.
Per un potenziale lavoratore questi numeri sono interessanti perché indicano che, nonostante le incertezze geopolitiche ed economiche internazionali, la domanda di lavoro in Svizzera rimane sostenuta, soprattutto per determinati profili professionali.
Quando un’impresa fatica a trovare personale specializzato, inoltre, chi possiede competenze particolarmente richieste può trovarsi in una posizione contrattuale migliore. Questo non significa automaticamente salari più elevati, ma può aumentare la competizione tra aziende per attrarre e trattenere determinate professionalità.
Attenzione però: Svizzera e Ticino non sono la stessa cosa
Qui entra in gioco un aspetto particolarmente importante per i frontalieri italiani.
I numeri appena descritti riguardano l’intera Svizzera, mentre la grande maggioranza dei frontalieri provenienti dalla Lombardia lavora naturalmente in Ticino.
E il mercato del lavoro ticinese ha mostrato recentemente una dinamica meno brillante rispetto a quella nazionale.
Nell’ultimo approfondimento disponibile dell’Ufficio di statistica ticinese, relativo al primo trimestre 2026, gli impieghi in Ticino risultavano in calo dell’1% su base annua. I frontalieri erano circa 78.500, lo 0,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
È quindi troppo presto per concludere che l’accelerazione dell’economia svizzera si tradurrà automaticamente in un boom delle assunzioni oltreconfine.
Il dato nazionale rappresenta però un segnale da seguire con attenzione.
Se la ripresa dell’industria e dei servizi dovesse proseguire anche nella seconda metà dell’anno e allargarsi maggiormente alle aziende del Canton Ticino, gli effetti potrebbero progressivamente arrivare anche sul mercato del lavoro della regione di confine.
Quindi, è una buona notizia per i frontalieri?
Nel complesso sì, soprattutto perché il forte dato sul PIL arriva insieme ad altri elementi incoraggianti: occupazione in crescita, quasi 100.000 posti vacanti e persistenti difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato.
Per chi già lavora in Svizzera, un’economia più dinamica tende ad aumentare la stabilità del mercato del lavoro e, nel tempo, può creare condizioni migliori anche sul fronte delle retribuzioni e della mobilità professionale.
Per chi invece vive in Italia e sta valutando un impiego oltreconfine, i prossimi trimestri saranno particolarmente interessanti da osservare.
La vera conferma arriverà soprattutto dai dati ticinesi: sarà importante capire se l’accelerazione registrata a livello nazionale riuscirà a trasferirsi anche al mercato del lavoro del Cantone.
Lo stipendio è in franchi, ma molte spese rimangono in euro
Per un frontaliere c'è infine un altro elemento che può incidere in maniera significativa sul reddito effettivamente disponibile: il cambio tra franco svizzero ed euro.
Chi riceve ogni mese lo stipendio in CHF ma sostiene affitto, mutuo, spesa e gran parte delle altre uscite in Italia deve inevitabilmente convertire una parte importante del proprio reddito in euro. Anche una differenza apparentemente piccola nel tasso applicato può quindi diventare significativa se ripetuta ogni mese.
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