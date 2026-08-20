BNS, il primo rialzo dei tassi slitta al 2027 (o al 2028)

Il quadro è coerente con quanto deciso dalla BNS nell'ultima riunione trimestrale, il 18 giugno 2026: il tasso guida è stato confermato allo 0,00% per la quarta volta consecutiva da quando ha toccato questo livello, con l'istituto guidato da Martin Schlegel che ha rivisto leggermente al rialzo le previsioni d'inflazione per il 2026 e il 2027, portandole allo 0,6% (dallo 0,5% stimato tre mesi prima). A maggio 2026 l'inflazione effettiva era già allo 0,6%, mentre quella di base — che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari freschi — si fermava allo 0,3% su base annua.

