BNS, il primo rialzo dei tassi slitta al 2027 (o al 2028)
La Banca nazionale svizzera (BNS) manterrà probabilmente il tasso guida allo 0,00% ben oltre la fine del 2026. Un sondaggio Bloomberg pubblicato l'11 agosto tra gli analisti finanziari sposta le attese sul primo rialzo a inizio 2028, con l'ipotesi più ottimistica — quella di UBS — che comunque non lo vede arrivare prima di giugno 2027. Per chi guadagna in franchi e spende in euro, è un elemento in più per capire perché il franco resta una moneta strutturalmente forte.
Secondo il sondaggio Bloomberg dell'11 agosto 2026, la maggioranza degli analisti prevede che la BNS alzerà il tasso guida dallo 0,00% attuale non prima dell'inizio del 2028; solo l'economista di UBS Maxime Botteron ipotizza un primo rialzo già a giugno 2027. Il tasso è fermo a zero dal 20 giugno 2025, dopo sei tagli consecutivi iniziati nel 2024. La prossima decisione ufficiale della BNS è fissata per il 24 settembre 2026.
Perché il rialzo si allontana
Il quadro descritto dagli analisti consultati da Bloomberg riflette un'economia svizzera con inflazione contenuta e crescita sotto il proprio potenziale: condizioni che, secondo la lettura di Botteron, giustificano ancora una politica monetaria leggermente espansiva. L'economista di UBS resta il più ottimista sul fronte dei tempi, indicando l'eventuale spinta della politica monetaria dell'eurozona come possibile acceleratore di un primo rialzo già a metà 2027; la maggioranza degli altri analisti censiti guarda invece al 2028.
Il quadro è coerente con quanto deciso dalla BNS nell'ultima riunione trimestrale, il 18 giugno 2026: il tasso guida è stato confermato allo 0,00% per la quarta volta consecutiva da quando ha toccato questo livello, con l'istituto guidato da Martin Schlegel che ha rivisto leggermente al rialzo le previsioni d'inflazione per il 2026 e il 2027, portandole allo 0,6% (dallo 0,5% stimato tre mesi prima). A maggio 2026 l'inflazione effettiva era già allo 0,6%, mentre quella di base — che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari freschi — si fermava allo 0,3% su base annua.
Il franco resta forte, e la BNS lo sa
Nella stessa riunione di giugno, la BNS ha ribadito la propria disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi in caso di apprezzamento eccessivo del franco, definendola "elevata". È un elemento utile per capire il contesto in cui si muove la moneta svizzera: tassi fermi vicino allo zero per un periodo prolungato e la dichiarata prontezza a intervenire contro un franco troppo forte sono due leve distinte che la banca centrale utilizza per gestire la stabilità dei prezzi, non per pilotare il cambio in una direzione precisa. Su come si muoverà il cambio euro-franco nei prossimi mesi, nessuna delle fonti consultate si pronuncia, e questo articolo non intende farlo al loro posto.
Al 10 agosto 2026, secondo i dati ufficiali pubblicati dalla BNS, un euro valeva 0,9344 franchi. È una fotografia puntuale, non una previsione: il tasso di cambio si muove ogni giorno e questo dato va verificato al momento in cui serve, non usato come riferimento fisso nel tempo.
L'appuntamento da segnare: 24 settembre 2026
La prossima valutazione trimestrale della situazione economica e monetaria da parte della BNS è fissata per il 24 settembre 2026. Tra i fattori che gli stessi analisti citano come potenzialmente in grado di anticipare i tempi di un rialzo ci sono l'evoluzione della politica monetaria della Banca centrale europea e l'esito delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, che pesano sulle prospettive di crescita dell'economia svizzera. Nessuna fonte consultata, va detto con chiarezza, fornisce indicazioni su quale sarà la direzione del cambio euro-franco nei prossimi mesi: chi ha bisogno di orientarsi su questo aspetto dovrebbe guardare al quadro dei fattori, non a una previsione.
Cosa fare adesso
- Se hai un mutuo o un prestito in franchi, verifica le condizioni contrattuali prima della prossima decisione BNS del 24 settembre 2026.
- Se devi cambiare franchi in euro per una spesa importante, informati sul tasso del giorno stesso in cui devi operare, senza basarti su previsioni di lungo periodo che nessuna fonte ufficiale conferma.
- Segna in calendario il 24 settembre 2026 per la prossima comunicazione ufficiale della BNS.
- Non dare per scontato che un tasso guida fermo significhi un cambio euro-franco stabile: sono due variabili distinte, anche se collegate.
Da tenere d'occhio
Oltre alla decisione BNS del 24 settembre, vale la pena seguire i prossimi bollettini sull'inflazione svizzera e gli sviluppi sui dazi USA, richiamati dagli stessi analisti come fattori che potrebbero cambiare i tempi di un primo rialzo. Anche le mosse della Banca centrale europea sui propri tassi restano un elemento da osservare, per il loro effetto indiretto sul differenziale con la Svizzera.
Le informazioni su tassi e cambio hanno natura generale e non costituiscono una consulenza di investimento personalizzata: per scelte specifiche legate al proprio mutuo, ai propri risparmi o alle proprie esigenze di cambio è opportuno rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.
CONTENUTO PROMOZIONALE
Un tasso guida fermo non significa un cambio fermo: è proprio in fasi come questa, in cui il quadro sembra stabile ma resta soggetto a più variabili, che vale la pena avere sotto controllo il momento in cui si converte lo stipendio in franchi verso l'euro. Cambiavalute.ch consente di seguire il cambio ed effettuare l'operazione con condizioni trasparenti, senza sorprese nascoste tra le righe.
Le promozioni attive sono consultabili su https://cambiavalute.ch/promozioni/.
Fonti ufficiali
Tassi d'interesse, primo rialzo BNS slitta al 2027 o al 2028 — laRegione.ch — pubblicato l'11 agosto 2026, consultato l'11 agosto 2026
La BNS lascia il tasso guida allo 0,0% in linea con le attese — Corriere del Ticino — pubblicato il 18 giugno 2026, consultato l'11 agosto 2026
Tassi d'interesse e di cambio correnti — Banca nazionale svizzera (BNS/SNB) — dato all'10 agosto 2026, consultato l'11 agosto 2026
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!