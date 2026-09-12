HI TECH
L'IA deve rallentare
Dopo OpenAI, anche Anthropic - tramite il CEO Amodei - invita ad allungare il tempo di miglioramento dei modelli
Depositphotos (mobilinchen)
Fonte Ats Ans
L'IA deve rallentare
Dopo OpenAI, anche Anthropic - tramite il CEO Amodei - invita ad allungare il tempo di miglioramento dei modelli
PECHINO - «Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA. I progressi sembreranno comunque rapidi e dovremo fare un uso saggio del tempo che guadagneremo».
È quanto scrive il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'IA. Ieri anche OpenAI avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
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