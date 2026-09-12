Trump: «Un'Irlanda unita sarebbe fantastica»

Durante una conferenza stampa questa mattina a Dublino con il primo ministro irlandese Micheál Martin, il presidente degli Stati Uniti ha affermato di «desiderare molto» un'Irlanda «unita» e che «prima o poi succederà». «Penso che sarebbe fantastico, come potrebbe essere una cosa negativa?», ha detto, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla sua opinione in merito all'unificazione della Repubblica d'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, che fa parte del Regno Unito.

«Mi piacerebbe vederla unificata. Prima o poi succederà. Qui c'è l'uomo giusto per far partire il processo», ha affermato indicando Martin, scrive l'Irish Times. «Credo che sarebbe una cosa fantastica; penso che il Regno Unito avrebbe qualcosa da ridire al riguardo, ma ritengo che sarebbe un'ottima cosa. Come potrebbe essere un male?».