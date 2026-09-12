In bici nel centro di Como, contro il divieto di andare in bici

Al centro della mobilitazione c’è la decisione dell’amministrazione comunale di limitare la circolazione delle bici nella città murata, una misura che i responsabili di Nova Como, Vincenzo Falanga e Teresa Minniti, definiscono eccessiva e che ha acceso il dibattito politico nelle ultime settimane. Ricordiamo che la notizia ha valicato i confini nazionali ed è stata ripresa anche da prestigiose testate giornalistiche internazionali. «Il divieto alle biciclette nel centro storico di Como ha conquistato le pagine della stampa estera e nazionale, portando oltre i confini della città una scelta che ha suscitato incredulità e generato imbarazzo», si legge nel comunicato di Nova Como.

Alla manifestazione hanno preso parte alcune centinaia di persone tra cittadini, associazioni ambientaliste e per la mobilità ciclabile, tra cui Fiab e Legambiente Como “Angelo Vassallo”. Erano presenti anche numerosi esponenti politici locali di schieramenti diversi: dal Pd a Forza Italia fino ad Azione.