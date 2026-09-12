Gli Usa rafforzano le modalità di protezione nello Stretto di Hormuz

L'adeguamento evidenzia come la prolungata tensione nell'area di Hormuz costringa Washington a gestire con maggiore oculatezza le limitate risorse difensive a disposizione. All'Iran non è necessario bloccare completamente lo stretto per imporre costi agli Stati Uniti e al settore marittimo globale: attacchi ripetuti possono infatti rendere necessarie le scorte, alterare i programmi di navigazione e accrescere i rischi legati al trasporto.

Più la situazione si protrae, più la contesa si trasforma in una prova di resistenza, in cui le forze statunitensi cercano di preservare la libertà di navigazione senza permettere a Teheran di dettare i ritmi del traffico commerciale.