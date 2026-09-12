Gli Usa rafforzano le modalità di protezione nello Stretto di Hormuz
Il passaggio sicuro è stato circoscritto a due fasce orarie giornaliere specifiche
WASHINGTON - Gli Stati Uniti stanno rafforzando le modalità di protezione del traffico mercantile nello Stretto di Hormuz, imponendo alle petroliere di navigare esclusivamente in fasce orarie prestabilite per poter beneficiare della copertura di difesa aerea militare, in uno scenario che vede gli attacchi iraniani contro il transito mercantile concentrarsi sempre più nelle ore notturne.
Secondo il Financial Times (Ft), Washington fornisce protezione aerea sin dal mese di maggio alle navi che percorrono la rotta meridionale lungo la costa dell'Oman. Tuttavia, all'inizio di settembre, il passaggio sicuro è stato circoscritto a due fasce orarie giornaliere specifiche, consentendo alle forze americane di concentrare la copertura sui momenti di effettivo transito delle navi scortate, anziché mantenere un livello di protezione costante e ininterrotto.
L'adeguamento evidenzia come la prolungata tensione nell'area di Hormuz costringa Washington a gestire con maggiore oculatezza le limitate risorse difensive a disposizione. All'Iran non è necessario bloccare completamente lo stretto per imporre costi agli Stati Uniti e al settore marittimo globale: attacchi ripetuti possono infatti rendere necessarie le scorte, alterare i programmi di navigazione e accrescere i rischi legati al trasporto.
Più la situazione si protrae, più la contesa si trasforma in una prova di resistenza, in cui le forze statunitensi cercano di preservare la libertà di navigazione senza permettere a Teheran di dettare i ritmi del traffico commerciale.