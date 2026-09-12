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GUERRA IN UCRAINA

Un incontro tra Putin e Zelensky al G20 è «impossibile»

Dmitry Peskov ha dichiarato: «C'è la disponibilità a incontrarlo a Mosca»
Un incontro tra Putin e Zelensky al G20 è «impossibile»
AFP
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Un incontro tra Putin e Zelensky al G20 è «impossibile»
Dmitry Peskov ha dichiarato: «C'è la disponibilità a incontrarlo a Mosca»

NEW DELHI - Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del G20 di Miami è «impossibile».

Lo ha dichiarato a Nuova Delhi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa. Interpellato sull'ipotesi che il Cremlino stia valutando una sede alternativa, Peskov ha risposto: «C'è la disponibilità a incontrarlo a Mosca».

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