In fila fino a 4 ore per votare, si prevede un testa a testa

A Umea, nel nord del paese, alcuni hanno aspettato fino a quattro ore per poter votare: «L'umore non è dei migliori, c'è molta stanchezza», ha dichiarato Johanna Fridberg, una votante, alla Tv di servizio pubblico svedese Svt. Situazione simile in diverse parti del paese, nonostante il fatto che siano stati oltre 3,1 milioni ad aver votato in anticipo, su un totale di circa 8 milioni di aventi diritto al voto.