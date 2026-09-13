In fila fino a 4 ore per votare, si prevede un testa a testa
Alle ore 20 chiudono i seggi e saranno pubblicati gli exit poll. Attorno alle 22.30 si dovrebbe avere un risultato più definitivo
Alle ore 20 chiudono i seggi e saranno pubblicati gli exit poll. Attorno alle 22.30 si dovrebbe avere un risultato più definitivo
STOCCOLMA - La Svezia sta registrando file lunghissime ai seggi elettorali dove la popolazione è chiamata a votare per il rinnovo del parlamento oltre che dei consigli regionali e comunali di tutto il paese.
A Umea, nel nord del paese, alcuni hanno aspettato fino a quattro ore per poter votare: «L'umore non è dei migliori, c'è molta stanchezza», ha dichiarato Johanna Fridberg, una votante, alla Tv di servizio pubblico svedese Svt. Situazione simile in diverse parti del paese, nonostante il fatto che siano stati oltre 3,1 milioni ad aver votato in anticipo, su un totale di circa 8 milioni di aventi diritto al voto.
La Svezia rinnova tutte le cariche politiche ogni quattro anni in un'elezione unica e solitamente registra un'affluenza alta alle urne: nel 2022 l'84,21% degli aventi diritto hanno votato. Un risultato agevolato dalla flessibilità di poter votare in qualsiasi comune o ambasciata di Svezia nel mondo fino a 19 giorni prima del voto. Molte postazioni per il voto anticipato sono state aperte in piazze, biblioteche, stazioni e centri commerciali per facilitare l'afflusso.
Alle ore 20 chiudono i seggi e verranno pubblicati gli exit poll. Intorno alle 22.30 si dovrebbe avere un risultato più definitivo. Alla vigilia del voto si profilava un testa a testa tra la destra e la sinistra. Il presidente della Camera darà poi l'incarico a Ulf Kristersson o Magdalena Andersson di formare una coalizione di governo, un processo che porterà a negoziati che potrebbero durare diverse settimane prima della formazione di un nuovo governo a Stoccolma.