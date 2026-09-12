Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto

LUGANO - Quello dell’AIL Arena era senza dubbio il big match della giornata: Lugano primo, Young Boys secondo, la miglior difesa contro il miglior attacco della Super League. In campo le due squadre maggiormente accreditate per il titolo, entrambe ancora imbattute. Le premesse per lo spettacolo c’erano tutte, anche perché Croci-Torti e Seoane si sono affidati alle migliori formazioni possibili, nonostante alcune assenze pesanti: Behrens e Zanotti da una parte, Zesiger e Wütrich dall’altra.