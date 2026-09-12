Marquez si prende anche la sprint di Misano

Nulla ha potuto Bezzecchi, che solo poche ore prima aveva stabilito uno straordinario record sul circuito di San Marino: il pilota romagnolo era stato infatti il primo a scendere sotto il muro del minuto e mezzo sui 4,226 chilometri del tracciato, fermando il cronometro sull’1’29”982.

La gara lunga di domani, sulla distanza di 27 giri, promette quindi spettacolo.