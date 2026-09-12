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MOTOGP

Marquez si prende anche la sprint di Misano

Lo spagnolo brucia Bezzecchi al via e controlla nei successivi 13 giri.
Marquez si prende anche la sprint di Misano
Imago
Fonte RED
elaborata da Redazione
Marquez si prende anche la sprint di Misano
Lo spagnolo brucia Bezzecchi al via e controlla nei successivi 13 giri.
SPORT: Risultati e classifiche

MISANO - Secondo in griglia dopo le prove della mattinata, Marc Marquez ha bruciato il poleman Marco Bezzecchi alla partenza, conquistando la Sprint di Misano. L’attuale campione del mondo prosegue così la sua rimonta in classifica su Jorge Martin (terzo al traguardo), ora distante appena 14 punti.

Lo spagnolo ha superato il rivale italiano subito dopo lo spegnimento del semaforo, per poi controllare senza particolari affanni i successivi 13 giri.

MOTOGP
Bezzecchi in pole a Misano (con il nuovo record del circuito)

Nulla ha potuto Bezzecchi, che solo poche ore prima aveva stabilito uno straordinario record sul circuito di San Marino: il pilota romagnolo era stato infatti il primo a scendere sotto il muro del minuto e mezzo sui 4,226 chilometri del tracciato, fermando il cronometro sull’1’29”982.

La gara lunga di domani, sulla distanza di 27 giri, promette quindi spettacolo.

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