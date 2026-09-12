Marquez si prende anche la sprint di Misano
Lo spagnolo brucia Bezzecchi al via e controlla nei successivi 13 giri.
Lo spagnolo brucia Bezzecchi al via e controlla nei successivi 13 giri.
MISANO - Secondo in griglia dopo le prove della mattinata, Marc Marquez ha bruciato il poleman Marco Bezzecchi alla partenza, conquistando la Sprint di Misano. L’attuale campione del mondo prosegue così la sua rimonta in classifica su Jorge Martin (terzo al traguardo), ora distante appena 14 punti.
Lo spagnolo ha superato il rivale italiano subito dopo lo spegnimento del semaforo, per poi controllare senza particolari affanni i successivi 13 giri.
Nulla ha potuto Bezzecchi, che solo poche ore prima aveva stabilito uno straordinario record sul circuito di San Marino: il pilota romagnolo era stato infatti il primo a scendere sotto il muro del minuto e mezzo sui 4,226 chilometri del tracciato, fermando il cronometro sull’1’29”982.
La gara lunga di domani, sulla distanza di 27 giri, promette quindi spettacolo.
⚔️ @marcmarquez93 denies Marco Bezzecchi in Misano as @88jorgemartin takes 3rd in the Sprint #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/6TOAGKRgpL— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2026