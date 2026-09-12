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MONDIALE ENDURANCE

Ottavo posto per Marciello ad Austin

Il pilota ticinese e la sua squadra hanno vissuto un weekend complicato in Texas.
Ottavo posto per Marciello ad Austin
Team RM
Fonte Team RM
elaborata da Redazione
Ottavo posto per Marciello ad Austin
Il pilota ticinese e la sua squadra hanno vissuto un weekend complicato in Texas.
SPORT: Risultati e classifiche

AUSTIN - Il FIA World Endurance Championship è tornato in pista dopo la pausa estiva per il quinto appuntamento della stagione, la Lone Star Le Mans sul Circuit of The Americas di Austin.

Raffaele Marciello ha affrontato la sei ore texana al volante della BMW M Hybrid V8 #15 del BMW M Team WRT, condivisa con Kevin Magnussen e Dries Vanthoor. L'equipaggio è arrivato in Texas forte del successo ottenuto nella precedente 6 Ore di São Paulo, prima vittoria stagionale per la vettura #15.

Ad Austin, però, il fine settimana si è rivelato più complicato per BMW. In qualifica, le due M Hybrid V8 non sono riuscite a conquistare le posizioni di vertice, con la #15 di Marciello, Magnussen e Vanthoor costretta a scattare dall'undicesima posizione.

6 ORE DI SAO PAULO
Marciello trionfa in Brasile

La gara si è disputata in condizioni particolarmente impegnative, tra temperature elevate, forte umidità e fasi caratterizzate dalla pioggia. Nonostante la posizione arretrata al via, l'equipaggio della BMW #15 è riuscito a recuperare terreno con una gara efficace, risalendo progressivamente fino alla top-5 e restando in corsa per un risultato importante.

La situazione è cambiata nella fase conclusiva: a circa 45 minuti dalla bandiera a scacchi, l'ingresso della Safety Car ha ricompattato il gruppo e, alla ripartenza, la BMW #15 non è riuscita a mantenere il ritmo dei diretti avversari. Marciello, Magnussen e Vanthoor hanno così concluso la Lone Star Le Mans all'ottavo posto, conquistando comunque punti per il campionato.

Dopo la vittoria di São Paulo, Austin si è quindi rivelato un appuntamento più difficile per Marciello e il BMW M Team WRT, che non sono riusciti a confermare le prestazioni mostrate nella prima parte della stagione. BMW lascia comunque il Circuit of The Americas al secondo posto nella classifica Costruttori con 131 punti, nove in meno di Toyota.

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