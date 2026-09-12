Ottavo posto per Marciello ad Austin

La gara si è disputata in condizioni particolarmente impegnative, tra temperature elevate, forte umidità e fasi caratterizzate dalla pioggia. Nonostante la posizione arretrata al via, l'equipaggio della BMW #15 è riuscito a recuperare terreno con una gara efficace, risalendo progressivamente fino alla top-5 e restando in corsa per un risultato importante.

La situazione è cambiata nella fase conclusiva: a circa 45 minuti dalla bandiera a scacchi, l'ingresso della Safety Car ha ricompattato il gruppo e, alla ripartenza, la BMW #15 non è riuscita a mantenere il ritmo dei diretti avversari. Marciello, Magnussen e Vanthoor hanno così concluso la Lone Star Le Mans all'ottavo posto, conquistando comunque punti per il campionato.