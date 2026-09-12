Zverev-Shelton, una finale tra rivincita e sogno americano

Dopo aver avuto bisogno del quinto set nei primi due turni contro Lorenzo Sonego e Quentin Halys, il numero due del mondo ha progressivamente alzato i giri del motore, ritrovando partita dopo partita il suo miglior tennis. «Dopo il secondo turno ho iniziato a sentire meglio la palla, il livello è cresciuto di partita in partita», ha raccontato Zverev nell’intervista a bordo campo. «A volte le cose girano nel verso giusto, ero già andato tante volte vicino alla vittoria di uno Slam. Ora spero che l’American Dream non si realizzi in finale».

A sfidarlo sarà infatti Ben Shelton, protagonista nell’altra semifinale della rimonta su Frances Tiafoe nel derby a stelle e strisce. Dopo aver perso il primo set, il 23enne di Atlanta ha cambiato marcia e ha chiuso la sfida dopo 3 ore e 16 minuti con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 7-5.