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I RACCONTI DELLA F1

La Spagna accoglie una prima assoluta, mentre noi torniamo dietro le quinte di Monza

E via, la F1 non si ferma: e il Circo è già pronto a ripartire
La Spagna accoglie una prima assoluta, mentre noi torniamo dietro le quinte di Monza
La Spagna accoglie una prima assoluta, mentre noi torniamo dietro le quinte di Monza
Imago
di Michele Alippi
La Spagna accoglie una prima assoluta, mentre noi torniamo dietro le quinte di Monza
E via, la F1 non si ferma: e il Circo è già pronto a ripartire
SPORT: Risultati e classifiche

MADRID - Piede sull’acceleratore, perché in Formula 1 non esiste il tempo di fermarsi. Archiviata la magia di Monza, il Circus cambia scenario e vola in Spagna per una prima assoluta: il prossimo fine settimana il Mondiale farà il suo debutto al Madring, il nuovo circuito di Madrid.

Un tracciato destinato a far parlare di sé: 5,416 chilometri, 22 curve e una delle novità più spettacolari, la “Monumental”, un tratto di 550 metri caratterizzato da una pendenza che arriva al 24%. Un mix inedito tra percorso cittadino e sezione permanente, pronto a mettere alla prova piloti e monoposto.

Ma prima di guardare avanti, io faccio un deciso passo indietro. Torniamo a Monza, nel Tempio della Velocità, dove ho trascorso un’intera settimana immerso nel paddock e in tutto ciò che accade lontano dalle telecamere.

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Quello che vi racconto oggi è proprio il lato della F1 che non vedete in televisione. Mettetevi comodi, perché si parte. La prima cosa che colpisce è la dimensione del Circus: una vera e propria città itinerante che ogni settimana viene montata, vissuta e poi smontata in tempi incredibilmente rapidi. Solo il personale direttamente al seguito supera le 1'000 persone, alle quali si aggiungono oltre 1'500 addetti impegnati nelle pulizie e nella gestione delle numerose aree del circuito, dalle Fan Zone agli spazi espositivi e ricreativi.

Nel paddock, la giornata comincia presto. Intorno alle 8.30 iniziano ad animarsi le varie strutture, mentre piloti e manager arrivano generalmente attorno alle 9.30. Poi comincia una vera corsa contro il tempo: riunioni, briefing, incontri con gli ingegneri, colazioni di lavoro, appuntamenti con gli sponsor, attività con i media.

E i piloti? Trottole. Da un impegno all’altro, senza praticamente fermarsi mai. Tecnici, squadra, sponsor, giornalisti, televisioni e, naturalmente, i tifosi. Un esercito di persone che vuole avvicinarsi ai propri idoli e che, qualche volta, rischia di diventare fin troppo invadente.

È una dimensione che da casa è difficile percepire. Dal mercoledì alla domenica sera, i piloti vivono dentro una sorta di frullatore ad alta velocità. E mentre noi aspettiamo che si spengano i semafori, dietro le quinte è già iniziata un’altra gara: quella contro il tempo.

Ma la settimana di Monza non voglio soltanto raccontarvela a parole. Voglio farvela vivere. Ho realizzato un video che raccoglie immagini, atmosfere e momenti vissuti durante questi giorni nel paddock e dentro il Circus della Formula 1. Mettetevi comodi e vivete con me la settimana di Monza, attraverso il video che ho realizzato.

Benvenuti nel vero Circus della Formula 1. Non dimenticate di iscrivervi al canale youtube I Racconti della F1. Da Monza cedo la linea alla redazione a questo link: https://www.youtube.com/@iraccontidellaF1.

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