La Spagna accoglie una prima assoluta, mentre noi torniamo dietro le quinte di Monza

Quello che vi racconto oggi è proprio il lato della F1 che non vedete in televisione. Mettetevi comodi, perché si parte. La prima cosa che colpisce è la dimensione del Circus: una vera e propria città itinerante che ogni settimana viene montata, vissuta e poi smontata in tempi incredibilmente rapidi. Solo il personale direttamente al seguito supera le 1'000 persone, alle quali si aggiungono oltre 1'500 addetti impegnati nelle pulizie e nella gestione delle numerose aree del circuito, dalle Fan Zone agli spazi espositivi e ricreativi.

Nel paddock, la giornata comincia presto. Intorno alle 8.30 iniziano ad animarsi le varie strutture, mentre piloti e manager arrivano generalmente attorno alle 9.30. Poi comincia una vera corsa contro il tempo: riunioni, briefing, incontri con gli ingegneri, colazioni di lavoro, appuntamenti con gli sponsor, attività con i media.