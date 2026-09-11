Un Mondiale di sci quasi ogni anno? Swiss-Ski apre, l’Austria dice no

Swiss-Ski si mostra sostanzialmente aperta alla proposta. «L’idea è assolutamente da valutare», ha dichiarato al "Blick" il co-CEO Diego Züger, che intravede un’opportunità nel progetto. Il dirigente sottolinea che, nell’arco di quattro anni, si tratterebbe di aggiungere un solo Mondiale, non di raddoppiarne il numero. Per Züger, tuttavia, il cambiamento dovrebbe rientrare in una revisione complessiva del calendario, compresa la Coppa del Mondo, così da proporre un pacchetto attrattivo per sponsor e detentori dei diritti televisivi.

Di segno opposto la reazione dell’Österreichischer Skiverband (ÖSV), che ha criticato anche il modo in cui sono stati comunicati i piani. La federazione austriaca ritiene che il modello non sia sensato «dal punto di vista sportivo e strategico» e teme un’«inflazione» dei grandi appuntamenti, con una «progressiva svalutazione del valore sportivo» dei Mondiali. Secondo l’ÖSV, ne risentirebbero anche l’importanza delle singole stagioni e quella delle gare di Coppa del Mondo.