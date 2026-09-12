Mbappé rappresentato come un dittatore: «Non sempre è divertente»
L'attaccante francese del Real Madrid ha reagito per la prima volta ai video virali che lo rappresentano come un tiranno. I suoi sentimenti sono contrastanti.
L'attaccante francese del Real Madrid ha reagito per la prima volta ai video virali che lo rappresentano come un tiranno. I suoi sentimenti sono contrastanti.
CALCIO - Kylian Mbappé ha reagito ai video e ai commenti sui social network che lo dipingono come un dittatore e lo paragonano a Mobutu Sese Seko, ex presidente dello Zaire.
«C'è una parte che è divertente perché si sente che, per una parte delle persone, è tutto bonario», ha dichiarato il 27enne attaccante della nazionale francese e del Real Madrid in un'intervista a «France Football.
Il francese sottolinea però anche il lato che lo mette a disagio: «C'è una parte un po' meno divertente perché si conoscono i danni che questo tipo di persone hanno causato nella storia. Essere paragonato a persone che uccidono altre persone, o che hanno reso milioni e milioni di persone infelici... Non penso di aver fatto questo nella mia vita».
«C'è quindi un miscuglio di cose. Questo mostra talvolta una mancanza di coscienza politica e umana nelle persone», ha aggiunto Mbappé. Durante l'ultima Coppa del Mondo, anche i suoi compagni della Francia avevano scherzato su questi paragoni: Ousmane Dembélé aveva esclamato «Ehi, chiama Mobut!» chiedendo a un compagno di far partecipare Mbappé a una foto.