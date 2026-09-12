Mbappé rappresentato come un dittatore: «Non sempre è divertente»

Il francese sottolinea però anche il lato che lo mette a disagio: «C'è una parte un po' meno divertente perché si conoscono i danni che questo tipo di persone hanno causato nella storia. Essere paragonato a persone che uccidono altre persone, o che hanno reso milioni e milioni di persone infelici... Non penso di aver fatto questo nella mia vita».

«C'è quindi un miscuglio di cose. Questo mostra talvolta una mancanza di coscienza politica e umana nelle persone», ha aggiunto Mbappé. Durante l'ultima Coppa del Mondo, anche i suoi compagni della Francia avevano scherzato su questi paragoni: Ousmane Dembélé aveva esclamato «Ehi, chiama Mobut!» chiedendo a un compagno di far partecipare Mbappé a una foto.