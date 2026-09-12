Mondiali Ironman 70.3: doppio podio svizzero a Nizza
Derron e Siffert hanno rispettivamente conquistato le medaglie d’argento e di bronzo.
Derron e Siffert hanno rispettivamente conquistato le medaglie d’argento e di bronzo.
NIZZA - Doppio podio svizzero questo sabato a Nizza, dove si è disputato il campionato del mondo di Ironman 70.3. La zurighese Julie Derron ha conquistato la medaglia d'argento, mentre la friburghese Alanis Siffert si è aggiudicata il bronzo. A imporsi è stata l'americana Taylor Knibb.
Vice-campionessa olimpica a Parigi nel 2024, Derron ha brillato soprattutto nella frazione di corsa del mezzo Ironman (1,9 km di nuoto, 90 in bicicletta e 21,1 di corsa). La 30enne aveva però accumulato troppo ritardo nella frazione in bici, durante la quale Knibb ha preso il largo in solitaria.
Derron ha tagliato il traguardo con 4'06" di ritardo dall'americana, al termine di oltre quattro ore di gara. Siffert, che aveva guidato l'inseguimento in bicicletta, ha invece chiuso a 5'46" dalla vincitrice.
Per la 24enne friborghese si tratta della prima medaglia in un grande campionato élite, conquistata poco più di un mese dopo la vittoria nel prestigioso Challenge Roth.