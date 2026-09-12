Bezzecchi in pole a Misano (con il nuovo record del circuito)
In sella alla sua Aprilia, il pilota italiano ha firmato la pole a Misano davanti allo spagnolo Marc Marquez.
MISANO - Marco Bezzecchi partirà dalla pole position sia nella gara sprint di oggi sia nel GP di San Marino di domenica. In sella all'Aprilia, il pilota italiano è stato il più veloce nelle qualifiche disputate questa mattina sul circuito di Misano.
Bezzecchi ha anche stabilito il nuovo record della pista, percorrendo i 4,226 chilometri in 1'29''982, a una velocità media superiore ai 169 km/h. Terzo nella classifica provvisoria del Mondiale, l'italiano ha preceduto lo spagnolo Marc Marquez, in sella alla Ducati. Entrambi si erano mostrati competitivi fin dall'inizio del weekend.
Ad aprire la seconda fila sarà lo spagnolo Fermin Aldeguer, terzo con la Ducati-Gresini, davanti all'italiano Fabio Di Giannantonio del team VR46. Jorge Martin, leader del campionato sull'altra Aprilia ufficiale, scatterà invece dalla quinta posizione.
La sprint si disputa oggi alle 15.00 sulla distanza di 13 giri, mentre il Gran Premio è in programma domenica alle 14.00 su 27 giri.