Al sabato comanda (ancora) Norris: pole da urlo a Madrid
Terza pole negli ultimi quattro Gran Premi per il britannico che beffa Antonelli per soli 11 millesimi.
MADRID - Lando Norris torna a dettare legge al sabato. Dopo la parentesi di Monza, il britannico della McLaren ha conquistato la pole position sul nuovo circuito di Madrid, la terza negli ultimi quattro Gran Premi. Con il tempo di 1’31”824 ha centrato una prima posizione combattutissima, precedendo di appena 11 millesimi il leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli e di 0”140 Max Verstappen.
Norris ha piazzato il colpo decisivo proprio nell’ultimo giro sui 5,414 chilometri del nuovissimo tracciato spagnolo, impreziosito dalla spettacolare curva Monumental, caratterizzata da una pendenza del 24%. «Sono sorpreso. Penso che sia uno dei migliori giri della mia carriera in F1», ha precisato il campione del mondo in carica. «È uno di quei giri in cui tutto funziona perfettamente quindi sono super contento. Sono riuscito a realizzare tutto quello che volevo durante questo giro».
Dalla quarta posizione partirà invece Lewis Hamilton, staccato di 189 millesimi. Quinta l’altra Ferrari di Charles Leclerc (+0”195), davanti alla Mercedes di George Russell (+0”314). La gara di domani - con partenza fissata alle ore 15.00 - si preannuncia quindi più combattuta che mai, con ben quattro scuderie - McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari - nelle prime cinque posizioni.
The grid is set for Round 14 at the MADRING 🤩📊— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
And we have four different teams in the first four positions! 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/KV9je1IxDq