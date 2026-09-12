Al sabato comanda (ancora) Norris: pole da urlo a Madrid

Norris ha piazzato il colpo decisivo proprio nell’ultimo giro sui 5,414 chilometri del nuovissimo tracciato spagnolo, impreziosito dalla spettacolare curva Monumental, caratterizzata da una pendenza del 24%. «Sono sorpreso. Penso che sia uno dei migliori giri della mia carriera in F1», ha precisato il campione del mondo in carica. «È uno di quei giri in cui tutto funziona perfettamente quindi sono super contento. Sono riuscito a realizzare tutto quello che volevo durante questo giro».

Dalla quarta posizione partirà invece Lewis Hamilton, staccato di 189 millesimi. Quinta l’altra Ferrari di Charles Leclerc (+0”195), davanti alla Mercedes di George Russell (+0”314). La gara di domani - con partenza fissata alle ore 15.00 - si preannuncia quindi più combattuta che mai, con ben quattro scuderie - McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari - nelle prime cinque posizioni.