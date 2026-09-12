Landa vince la tappa, Mas ipoteca la Vuelta

La giornata ha però incoronato Mikel Landa, protagonista di una splendida rinascita. Undici anni dopo il suo ultimo successo alla Vuelta, il 36enne spagnolo è tornato a esultare al termine della durissima frazione da La Calahorra a Collado del Alguacil: 186 chilometri e 4'748 metri di dislivello. Sull'ultima ascesa, fuori categoria, Landa ha fatto il vuoto, involandosi in solitaria e tagliando il traguardo con 47” di vantaggio sul norvegese Tobias Johannessen e 1’27” sul belga Ramses Debruyne.

La fuga si era formata praticamente subito e comprendeva anche Wout van Aert, che ha messo matematicamente al sicuro la maglia verde della classifica a punti. Quando la strada ha iniziato a impennarsi, però, Landa ha cambiato marcia: attacco secco, fuga solitaria e ritorno al successo dopo undici anni.