Landa vince la tappa, Mas ipoteca la Vuelta
Lo spagnolo torna al successo dopo undici anni, mentre il connazionale difende la maglia rossa e si avvicina al trionfo finale.
COLLADO DEL ALGUACIL - Enric Mas ha ormai la Vuelta in tasca. Lo spagnolo ha difeso senza particolari affanni la maglia rossa nella penultima tappa e si presenta alla passerella finale di Granada con il successo nella classifica generale ormai ipotecato. Domani, salvo sorprese, sarà festa.
La giornata ha però incoronato Mikel Landa, protagonista di una splendida rinascita. Undici anni dopo il suo ultimo successo alla Vuelta, il 36enne spagnolo è tornato a esultare al termine della durissima frazione da La Calahorra a Collado del Alguacil: 186 chilometri e 4'748 metri di dislivello. Sull'ultima ascesa, fuori categoria, Landa ha fatto il vuoto, involandosi in solitaria e tagliando il traguardo con 47” di vantaggio sul norvegese Tobias Johannessen e 1’27” sul belga Ramses Debruyne.
La fuga si era formata praticamente subito e comprendeva anche Wout van Aert, che ha messo matematicamente al sicuro la maglia verde della classifica a punti. Quando la strada ha iniziato a impennarsi, però, Landa ha cambiato marcia: attacco secco, fuga solitaria e ritorno al successo dopo undici anni.