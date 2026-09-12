Romain Duguet conferma la sua forma e le amazzoni si impongono ad Ascona
Lo svizzero conferma il suo ottimo stato di forma vincendo il Prix Kataltherm, la prova clou della giornata.
Il Prix Manz Isolazioni e Resinswiss è stato invece caratterizzato dal dominio delle amazzoni, con quattro cavallerizze ai primi quattro posti.
Lo svizzero conferma il suo ottimo stato di forma vincendo il Prix Kataltherm, la prova clou della giornata.
Il Prix Manz Isolazioni e Resinswiss è stato invece caratterizzato dal dominio delle amazzoni, con quattro cavallerizze ai primi quattro posti.
ASCONA - Romain Duguet ha conquistato la prova clou del CSI 4*, il Prix Kataltherm, al termine di una gara rimasta aperta fino al barrage. Sul selettivo percorso iniziale, nove binomi hanno ottenuto l'accesso alla fase decisiva. Secondo a entrare in campo, lo svizzero ha subito stabilito il tempo di riferimento: in sella a Bel Canto de Boguin ha completato un percorso netto e velocissimo, facendo segnare un crono che nessuno dei concorrenti successivi è riuscito a battere.
Altri quattro cavalieri hanno concluso il barrage senza penalità, ma nessuno è riuscito a migliorare la prestazione di Duguet. Katharina Rhomberg, con Cuma 5, ha conquistato il secondo posto, mentre il tedesco Hans-Dieter Dreher, in sella a Harley de la Cense, ha completato il podio. Percorso netto anche per l'italiana Francesca Ciriesi con Scendixblue e per il francese Cyril Bouvard con Gangster d'Eifel. Per Duguet è un'ulteriore conferma dell'ottimo momento di forma: già vincitore lo scorso fine settimana al CSIO 4* di Avenches (SUI), il cavaliere svizzero ha centrato un altro successo con il suo castrone di 15 anni.
Il Premio Manz Isolazioni e Resinswiss sorride alle amazzoni
Podio interamente femminile nel Premio Manz Isolazioni e Resinswiss, prova a due fasi del CSI 4*. A imporsi è stata la britannica Holly Smith, la più veloce in sella a Nike van het Singraven. La medaglia di bronzo a squadre ai Campionati Europei di Rotterdam 2019 ha preceduto l'austriaca Katharina Rhomberg con Colestus Cambridge, a sua volta bronzo a squadre agli Europei di Milano 2023.
Terzo posto per l'italiana Greta Lepratti che, a poche settimane dalla conquista del titolo di Campionessa d'Europa Young Riders 2026, ha confermato il proprio stato di forma con Mercy van 't Ruytershof. A completare un quartetto di testa tutto al femminile è stata la svizzera Evelyne Bussmann, quarta con la cavalla Virtuoso Semilly.
Un trio tutto al femminile per il Grand Prix Flyfree Airways del CSI 2*
Le amazzoni sono state protagoniste anche nel Grand Prix Flyfree Airways del CSI 2*, che ad Ascona ha visto un barrage interamente al femminile con Charlotte McAuley (SWE), Faye Louise Vos (NED) ed Elodie Hanselmann (SUI). Hanselmann, in sella ad Achtung Asborne Z, ha fatto registrare il miglior tempo, ma l'abbattimento di una barriera sul penultimo ostacolo le è costato la vittoria. Ad approfittarne è stata la svedese Charlotte McAuley, che con un percorso senza errori su Istoire des As si è aggiudicata il Grand Prix 2*, precedendo l'olandese Faye Louise Vos con Cartier D. Domani l'appuntamento è con il Grand Prix d'Ascona presented by Jade & Co, in programma alle 14.30.