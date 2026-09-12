Romain Duguet conferma la sua forma e le amazzoni si impongono ad Ascona

ASCONA - Romain Duguet ha conquistato la prova clou del CSI 4*, il Prix Kataltherm, al termine di una gara rimasta aperta fino al barrage. Sul selettivo percorso iniziale, nove binomi hanno ottenuto l'accesso alla fase decisiva. Secondo a entrare in campo, lo svizzero ha subito stabilito il tempo di riferimento: in sella a Bel Canto de Boguin ha completato un percorso netto e velocissimo, facendo segnare un crono che nessuno dei concorrenti successivi è riuscito a battere.