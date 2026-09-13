GUERRA IN UCRAINA
Attacco al confine ucraino, Varsavia denuncia l'escalation russa
Il ministro degli Esteri polacco chiede di raddoppiare il sostegno all'Ucraina
SCREENSHOT VIDEO
Fonte Ats Ans
Attacco al confine ucraino, Varsavia denuncia l'escalation russa
Il ministro degli Esteri polacco chiede di raddoppiare il sostegno all'Ucraina
KIEV - Gli attacchi dei droni russi vicino al confine polacco, incluso quello contro un treno diretto a Varsavia, rappresentano un'escalation nella guerra da parte di Mosca. Lo afferma da Kiev il ministro degli Esteri polacco, Radosław Sikorski, chiedendo di raddoppiare il sostegno all'Ucraina.
«Questa è un'escalation, questa è un'altra grande sfida per l'Ucraina e per le ipotetiche future vittime dell'aggressione russa e questo significa che dovremmo raddoppiare i nostri sforzi per sostenere le vittime dell'aggressione», ha detto Sikorski in una conferenza stampa.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO