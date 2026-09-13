Spavento per Daniel Maldini
“Botto” alle 5.15, ferito il giocatore del Cagliari
Nello scontro, coinvolti sei ragazzi.
“Botto” alle 5.15, ferito il giocatore del Cagliari
Nello scontro, coinvolti sei ragazzi.
MILANO - La serata da protagonista a Bergamo, con il gol (su rigore) che ha permesso al suo Cagliari di sgambettare l’Atalanta, e poi lo spavento nella notte. Le ultime ore di Daniel Maldini sono state un’altalena di emozioni.
Finito il match e congedatosi dai compagni, il 24enne ha trascorso la nottata con gli amici. Fino alla mattina quando, sulla via di casa, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella periferia nord di Milano. Nello scontro tra due auto, oltre all'attaccante rossoblù sono rimaste ferite cinque persone (di età compresa tra i 19 e i 22 anni), in soccorso delle quali sono intervenute tre ambulanze e un'automedica.
Maldini è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli da dove, dopo le visite di rito, è immediatamente stato dimesso per fare ritorno alla propria abitazione.