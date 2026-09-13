Spavento per Daniel Maldini

Finito il match e congedatosi dai compagni, il 24enne ha trascorso la nottata con gli amici. Fino alla mattina quando, sulla via di casa, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella periferia nord di Milano. Nello scontro tra due auto, oltre all'attaccante rossoblù sono rimaste ferite cinque persone (di età compresa tra i 19 e i 22 anni), in soccorso delle quali sono intervenute tre ambulanze e un'automedica.

Maldini è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli da dove, dopo le visite di rito, è immediatamente stato dimesso per fare ritorno alla propria abitazione.