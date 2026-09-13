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Battuta Sabalenka, Rybakina regina a New York

La kazaka ha conquistato il suo primo titolo agli US Open piegando, in finale, Aryna Sabalenka
Battuta Sabalenka, Rybakina regina a New York
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di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
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Battuta Sabalenka, Rybakina regina a New York
La kazaka ha conquistato il suo primo titolo agli US Open piegando, in finale, Aryna Sabalenka
Per la 27enne è il terzo Slam in carriera.
TENNIS: Risultati e classifiche

NEW YORK - Elena Rybakina ha conquistato sabato notte il suo primo titolo agli US Open. Già certa di diventare numero 1 al mondo dopo aver raggiunto le semifinali dello Slam newyorkese, la 27enne ha completato l'opera battendo in finale Aryna Sabalenka.

La kazaka, che aveva già sconfitto Sabalenka nella finale degli Australian Open, si è imposta 6-4, 5-7, 6-2 in 2 ore e 21 minuti.

Dopo aver ceduto il secondo parziale, Rybakina ha reagito rapidamente: ha ottenuto il break nel terzo gioco del set decisivo e ha poi allungato fino al 5-2. Al servizio per il titolo non ha tremato, chiudendo la sfida con il suo 12esimo ace.

Per la campionessa nativa di Mosca si tratta del terzo trofeo in uno Slam, dopo il primo conquistato a Wimbledon nel 2023. Sabalenka conclude invece la stagione 2026 senza titoli nei Major: al Roland-Garros era uscita nei quarti di finale, mentre a Wimbledon si era fermata agli ottavi. La bielorussa occupava senza interruzioni la vetta del ranking mondiale dal 21 ottobre 2024.

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