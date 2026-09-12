«La squadra ha reagito bene»

Infine, i complimenti ai singoli: «Alioski è entrato bene, anche se aveva solo 30 minuti nelle gambe. Ajeti è stato utilissimo e ha fatto quello che sa fare, anche se non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Bello l’assist di Moncada. E va elogiato Karimov: è arrivato con un solo allenamento e senza partite amichevoli, quello che ha fatto finora è magnifico».