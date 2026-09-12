«La squadra ha reagito bene»
Croci-Torti applaude la mentalità dei suoi uomini, mentre Ajeti si gode il 2-2: ««Sui 90 minuti avremmo meritato la vittoria».
|16
|David Von Ballmoos 46'
|6
|Antonios Papadopoulos
|17
|Lars Lukas Mai 67'
|3
|Hannes Delcroix
|2
|Behruzjon Karimov
|27
|Daniel Dos Santos
|8
|Anto Grgic
|25
|Uran Bislimi
|21
|Yanis Cimignani 67'
|11
|Renato Steffen 20'
|30
|Dereck Alessandro Moncada Arguijo 89'
|7
|Ezgjan Alioski 67'
|4
|Damian Kelvin
|9
|Albian Ajeti 67'
|24
|Elias Pihlstrom 20'
|22
|Beckham Castro 89'
|18
|Joel Bichsel
|14
|Ahmed Kendouci
|23
|Gjan Ajdin
|28
|Felix Gebhard 46'
|Marvin Keller
|1
|46' Isaac Schmidt
|22
|86' Sandro Lauper
|30
|Loris Benito
|23
|Stefan Bukinac
|33
|86' Armin Gigovic
|8
|Edimilson Fernandes
|6
|Christian Fassnacht
|16
|Alvyn Sanches
|10
|65' Alan Virginius
|7
|81' Samuel Essende
|99
|65' Bahereba Guirassy
|12
|46' Lewin Blum
|27
|86' Moritz Jenz
|4
|81' Kaly Sene
|9
|Edin Etoski
|34
|86' Dominik Pech
|13
|Joel Mall
|18
|Saidy Janko
|17
|Noe Tschanz
|52
LUGANO - Lugano e Young Boys si sono dati battaglia in una sfida spettacolare, rimasta in bilico fino alla fine. Il 2-2 consente ai bianconeri di mantenere tre punti di vantaggio sui bernesi, con una partita in meno. Ajeti, autore del pareggio, e Croci-Torti hanno sottolineato soprattutto la capacità del Lugano di reagire alle difficoltà, in una serata segnata anche dagli infortuni di Steffen e von Ballmoos.
«Un punto che ci portiamo a casa volentieri, anche se nell’arco dei 90 minuti avremmo meritato la vittoria», ha commentato Ajeti. «Siamo partiti bene, poi abbiamo perso Steffen e von Ballmoos. Sono cose che fanno parte del calcio, ma la squadra ha reagito bene. Vogliamo vincere tutte le partite, ma ci sta anche questo pareggio».
Il numero 9 si gode anche il suo impatto in bianconero: «Sono contento delle mie due reti in questo mio breve periodo a Lugano. Tutto è nuovo, ma i compagni mi aiutano e l’allenatore ha molta fiducia in me. La qualità della squadra si vede: anche dopo essere passati in svantaggio abbiamo reagito nel modo giusto».
Ajeti resta invece prudente sul ruolo di favorita: «È difficile dirlo dopo solo poche partite. Ora pensiamo al San Gallo: mercoledì faremo il possibile per vincere e aumentare il nostro vantaggio sull’YB».
Croci-Torti parte invece dagli episodi che hanno segnato la sfida: «Abbiamo avuto sfortuna: i pali, l’infortunio di von Ballmoos dopo cinque minuti e l’uscita di Steffen. Peccato per la seconda rete subita: se von Ballmoos fosse stato al massimo non l’avrebbe presa. Forse è colpa mia per non averlo sostituito prima. È stato un pareggio giusto, ci sono state dinamiche strane durante la partita».
Il tecnico applaude però la reazione dei suoi: «L’uscita di Steffen ci ha messo in difficoltà perché avevamo preparato la partita con lui in campo. Ci mancavano i nostri due leader, ma la mentalità mostrata mi ha reso felice».
Infine, i complimenti ai singoli: «Alioski è entrato bene, anche se aveva solo 30 minuti nelle gambe. Ajeti è stato utilissimo e ha fatto quello che sa fare, anche se non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Bello l’assist di Moncada. E va elogiato Karimov: è arrivato con un solo allenamento e senza partite amichevoli, quello che ha fatto finora è magnifico».
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|7
|19
|6
|1
|0
|19
|6
|13
|2
|Young Boys
|8
|16
|4
|4
|0
|28
|16
|12
|3
|Sion
|7
|15
|5
|0
|2
|17
|11
|6
|4
|Basilea
|7
|10
|3
|1
|3
|12
|12
|0
|5
|S.Gallo
|7
|10
|3
|1
|3
|12
|14
|-2
|6
|Lucerna
|7
|9
|2
|3
|2
|10
|13
|-3
|7
|Grasshopper
|7
|8
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
|Thun
|7
|7
|2
|1
|4
|11
|18
|-7
|9
|Zurigo
|7
|7
|2
|1
|4
|11
|18
|-7
|10
|Vaduz
|7
|6
|2
|0
|5
|16
|17
|-1
|11
|FC Lausanne-Sport
|7
|6
|1
|3
|3
|7
|10
|-3
|12
|Servette
|6
|4
|1
|1
|4
|4
|8
|-4