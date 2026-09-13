Debito enorme e timori, l’Ambrì trema

Secondo il media zurighese, la Commissione licenze della National League ha storto il naso davanti ai numeri presentati dalla società ticinese, definendo preoccupante la sua situazione ma, contemporaneamente, concedendole tempo e fiducia. Fiducia espressa anche da Davide Mottis, presidente biancoblù: «Ci sono più problemi di quanto pensassi - ha sottolineato il numero uno del club - e questo mi ha un po’ sorpreso. Passione, energia e fiducia non mancano e questo ci dà la forza per andare avanti. Riusciremo a riportare la situazione sotto controllo».

Il massimo dirigente della realtà sopracenerina ha invece smentito le voci secondo cui, in grave difficoltà in quanto a liquidità, il club avrebbe chiesto ai principali sponsor di anticipare pagamenti già concordati. Le recenti partnership definite (o rinnovate e migliorate) con aziende come, per esempio, Artisa Group, San Bernardino Swiss Alps, Raselli Erboristeria Biologica, Securitas e Novisse (tutte annunciate negli ultimi giorni) farebbero dunque parte della normale pianificazione economica annuale.