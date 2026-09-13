Cerca e trova immobili
Segnalaci
GUERRA IN UCRAINA

«10 raid ucraini da ieri sera sulla centrale di Zaporizhzhia»

Si sarebbe trattato di «attacchi ad un elemento degli apparati di sicurezza» dell'impianto
«10 raid ucraini da ieri sera sulla centrale di Zaporizhzhia»
IMAGO / SNA
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
«10 raid ucraini da ieri sera sulla centrale di Zaporizhzhia»
Si sarebbe trattato di «attacchi ad un elemento degli apparati di sicurezza» dell'impianto

MOSCA - Le forze ucraine hanno bombardato per dieci volte con droni a partire da ieri sera la struttura della centrale nucleare di Zaporizhzhia dove si svolgono le attività di addestramento del personale.

Lo afferma la direzione dell'impianto, che è in territorio ucraino ma è gestito dall'ente russo Rosatom.

«Secondo le prime informazioni non ci sono vittime e i danni sono in fase di verifica», aggiunte la direzione, citata dalle agenzie russe, sottolineando che le radiazioni sono nella norma, ma affermando che si è trattato di «attacchi ad un elemento degli apparati di sicurezza» della centrale.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
centrale nuclearedronirussiaucrainazaporizhzhia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
2 gior
3

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
1 gior
19
118

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
LIVE
GRIGIONI
2 gior
17
54

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente
LIVE
VALLESE
1 gior
21
70

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
LIVE
GRIGIONI
2 gior
15
32

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai
LIVE
CANTONE
2 gior

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista
LIVE
CENTOVALLI
18 ore

Precipita per alcune decine di metri: morto un escursionista

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto
LIVE
QUINTO
3 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano
LIVE
MENDRISIO
2 gior
87
186

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano

È morta Emma Bonino
LIVE
ITALIA
2 gior

È morta Emma Bonino

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani
LIVE
CANTONE
2 gior
109
280

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi
LIVE
CADENAZZO
2 gior
131
281

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
82

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia

«Non sono né vittima, né pensionato»
LIVE
CANTONE
2 gior
33
118

«Non sono né vittima, né pensionato»

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

Centro Ovale, avviso di fallimento
LIVE
CANTONE
2 gior
28
73

Centro Ovale, avviso di fallimento

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»
LIVE
LUGANO
1 gior
139
226

«Quanto costano alla collettività le partite del FC Lugano?»

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
15
40

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»

«La Svizzera si dia una regolata»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
84

«La Svizzera si dia una regolata»

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»
LIVE
HCAP
7 ore
69
114

Ambrì, «Debiti per quasi 30 milioni di franchi»

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio
LIVE
LUGANO
23 ore
26
96

Tifosi in treno, stazione blindata: in più di 400 in corteo verso lo stadio

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa
LIVE
CANTONE
3 gior
26

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico
LIVE
CANTONE
1 gior
25
76

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
1 gior

Benzina, la Svizzera apre le riserve: cosa può succedere ai prezzi per i frontalieri?

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
97
155

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami
LIVE
CALCIO
1 gior
31
65

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
3 gior
34
28

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
LIVE
BASILEA CITTÀ
2 gior

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni

Qui non vi conviene accelerare
LIVE
I RADAR DELLA SETTIMANA
2 gior
2
26

Qui non vi conviene accelerare

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
21 ore
6
62

Rubano apparecchiature mediche a un'azienda svizzera, poi le abbandonano in un prato

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”
LIVE
CANTONE
2 gior
15
13

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni
LIVE
GRIGIONI
1 gior
2
19

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni

Un weekend per scoprire le case più incredibili del nostro cantone
LIVE
CANTONE
3 gior
1
10

Un weekend per scoprire le case più incredibili del nostro cantone

Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
18

Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri
LIVE
SVIZZERA
8 ore
3
18

Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini
LIVE
MILANO
5 ore
4
13

Incidente all’alba, ferito Daniel Maldini

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»
LIVE
CONFINE
7 ore

Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»
LIVE
GRIGIONI
1 gior
10

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto
LIVE
FCL
20 ore
14
57

Il Lugano non molla mai: rimonta l'YB e resta imbattuto

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario
LIVE
ARGOVIA
1 gior
7
37

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario

«Non vincere il campionato sarebbe un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
29
32

«Non vincere il campionato sarebbe un fallimento»

Una bestemmia dopo la frenata gli costa 102 euro
LIVE
ITALIA
3 gior
24
78

Una bestemmia dopo la frenata gli costa 102 euro

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
3 gior
2
21

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri

Prende a calci il treno e finisce sotto il convoglio: grave un 58enne
LIVE
ZURIGO
2 gior
9
52

Prende a calci il treno e finisce sotto il convoglio: grave un 58enne

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Attacco al confine ucraino, Varsavia denuncia l'escalation russa
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
16 min

Attacco al confine ucraino, Varsavia denuncia l'escalation russa

In fila fino a 4 ore per votare, si prevede un testa a testa
LIVE
SVEZIA
54 min

In fila fino a 4 ore per votare, si prevede un testa a testa

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna
LIVE
ITALIA
2 ore
7

Giovane coppia di sposi distrutta a Venezia, dopo lo schianto in laguna

«Il traghetto si è capovolto, almeno 6 morti e 130 dispersi»
LIVE
INDONESIA
4 ore

«Il traghetto si è capovolto, almeno 6 morti e 130 dispersi»

«Colpita una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
5 ore
43

«Colpita una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia»

Traghetto in difficoltà, quasi 130 persone disperse
LIVE
INDONESIA
8 ore
3

Traghetto in difficoltà, quasi 130 persone disperse

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi
LIVE
STATI UNITI
9 ore
8
46

È «allarme» IA: «Dobbiamo rallentare», cosa potrebbe accadere entro 6-12 mesi

Un incontro tra Putin e Zelensky al G20 è «impossibile»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
22 ore
15
32

Un incontro tra Putin e Zelensky al G20 è «impossibile»

Gli Houthi smentiscono di aver chiesto a Trump di non intervenire
LIVE
YEMEN
22 ore
1
15

Gli Houthi smentiscono di aver chiesto a Trump di non intervenire

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»
LIVE
FRANCIA
23 ore
2
36

Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»