GUERRA IN UCRAINA
«10 raid ucraini da ieri sera sulla centrale di Zaporizhzhia»
Si sarebbe trattato di «attacchi ad un elemento degli apparati di sicurezza» dell'impianto
IMAGO / SNA
Fonte Ats Ans
«10 raid ucraini da ieri sera sulla centrale di Zaporizhzhia»
Si sarebbe trattato di «attacchi ad un elemento degli apparati di sicurezza» dell'impianto
MOSCA - Le forze ucraine hanno bombardato per dieci volte con droni a partire da ieri sera la struttura della centrale nucleare di Zaporizhzhia dove si svolgono le attività di addestramento del personale.
Lo afferma la direzione dell'impianto, che è in territorio ucraino ma è gestito dall'ente russo Rosatom.
«Secondo le prime informazioni non ci sono vittime e i danni sono in fase di verifica», aggiunte la direzione, citata dalle agenzie russe, sottolineando che le radiazioni sono nella norma, ma affermando che si è trattato di «attacchi ad un elemento degli apparati di sicurezza» della centrale.
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