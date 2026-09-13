«10 raid ucraini da ieri sera sulla centrale di Zaporizhzhia»

Lo afferma la direzione dell'impianto, che è in territorio ucraino ma è gestito dall'ente russo Rosatom.

«Secondo le prime informazioni non ci sono vittime e i danni sono in fase di verifica», aggiunte la direzione, citata dalle agenzie russe, sottolineando che le radiazioni sono nella norma, ma affermando che si è trattato di «attacchi ad un elemento degli apparati di sicurezza» della centrale.