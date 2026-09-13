INDONESIA
«Il traghetto si è capovolto, almeno 6 morti e 130 dispersi»
Le operazioni di soccorso proseguono tra condizioni meteo avverse e l'angoscia dei familiari dei dispersi.
Afp
Fonte Ats Ans Afp
«Il traghetto si è capovolto, almeno 6 morti e 130 dispersi»
Le operazioni di soccorso proseguono tra condizioni meteo avverse e l'angoscia dei familiari dei dispersi.
GIACARTA - Le autorità indonesiane hanno annunciato che il traghetto in difficoltà in Indonesia si è capovolto e che almeno sei persone sono morte, mentre altre 130 risultano disperse.
A bordo del vascello, che viaggiava tra le isole di Giava e del Borneo in condizioni di maltempo, c'erano 243 persone. Secondo l'agenzia nazionale indonesiana per i soccorsi, Basarnas, 107 di loro sono state tratte in salvo. Il ministro dei Trasporti indonesiano, Dudy Purwagandhi, ha dichiarato che la nave si è capovolta.
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