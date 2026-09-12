Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri

Si tratta del terzo A350-900 a entrare nella flotta di Swiss International Air Lines, dopo «Lausanne» (HB-IFA) e «Delémont» (HB-IFB). Con questa nuova consegna la compagnia prosegue il programma di rinnovamento della flotta a lungo raggio. A partire da ottobre, l'A350 sarà impiegato nei collegamenti tra Zurigo e Shanghai e tra Zurigo e Johannesburg. Entro il 2030, SWISS prevede di disporre complessivamente di dieci Airbus A350-900.