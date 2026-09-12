Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri
Il nuovo aeromobile Swiss entrerà in servizio a ottobre sulle tratte Zurigo-Shanghai e Zurigo-Johannesburg, offrendo la cabina rinnovata SWISS Senses in tutte le classi.
Il nuovo aeromobile Swiss entrerà in servizio a ottobre sulle tratte Zurigo-Shanghai e Zurigo-Johannesburg, offrendo la cabina rinnovata SWISS Senses in tutte le classi.
ZURIGO - SWISS ha ricevuto a Zurigo il suo terzo Airbus A350-900. Il nuovo aeromobile, denominato «Zug» e con registrazione HB-IFC, entrerà in servizio sulle rotte a lungo raggio verso Shanghai e Johannesburg.
Si tratta del terzo A350-900 a entrare nella flotta di Swiss International Air Lines, dopo «Lausanne» (HB-IFA) e «Delémont» (HB-IFB). Con questa nuova consegna la compagnia prosegue il programma di rinnovamento della flotta a lungo raggio. A partire da ottobre, l'A350 sarà impiegato nei collegamenti tra Zurigo e Shanghai e tra Zurigo e Johannesburg. Entro il 2030, SWISS prevede di disporre complessivamente di dieci Airbus A350-900.
Come i primi due esemplari, anche «Zug» è dotato della nuova cabina «SWISS Senses», disponibile in tutte e quattro le classi: First, Business, Premium Economy ed Economy.
«Con il nostro terzo A350, compiamo un altro passo concreto nella modernizzazione della nostra flotta a lungo raggio. Sono particolarmente lieto che un numero ancora maggiore di passeggeri possa sperimentare il nostro nuovo prodotto SWISS Senses. "Zug" incarna perfettamente ciò che ci proponiamo di raggiungere con il rinnovamento della flotta: maggiore comfort per i nostri passeggeri e una flotta più moderna ed efficiente», afferma Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer di SWISS.
Parallelamente all'introduzione dei nuovi Airbus A350, la compagnia sta intervenendo anche sulla flotta di Airbus A330-300. Il primo aeromobile di questo tipo è attualmente a Hong Kong, dove viene allestito con la nuova cabina «SWISS Senses».
L'intervento dà il via a un programma pluriennale di modernizzazione che prevede il progressivo rinnovo di tutti gli Airbus A330-300 della compagnia. Secondo i programmi di SWISS, entro la metà del 2028 l'intera flotta di A330 dovrebbe essere equipaggiata con la nuova cabina, estendendo così gradualmente «SWISS Senses» a una quota sempre maggiore degli aeromobili impiegati sulle rotte a lungo raggio.