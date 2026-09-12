Alzano troppo il gomito e centrano le barriere
Due automobilisti finiscono contro le barriere in stato di ebbrezza nella notte tra venerdì e sabato, patenti ritirate e denuncia alla procura.
Due automobilisti finiscono contro le barriere in stato di ebbrezza nella notte tra venerdì e sabato, patenti ritirate e denuncia alla procura.
SINS - Due incidenti stradali nella notte tra venerdì e sabato: una donna di 55 anni e un automobilista di 40 hanno perso il controllo delle rispettive auto, finendo contro le barriere stradali. Entrambi sono rimasti illesi, ma sono risultati in stato di grave intossicazione alcolica.
Incidente a Meienberg
Poco dopo le 23:15 di venerdì, la 55enne ha perso il controllo dell'auto mentre percorreva la Aarauerstrasse in direzione di Auw, finendo contro il guardrail. Nell'impatto sono rimasti danneggiati sia il veicolo sia la barriera.
Fuori strada all'uscita A1 di Dietikon
Nelle prime ore di sabato, il 40enne ha invece invaso la corsia opposta sulla rampa dell'uscita di Dietikon dell'A1, mentre viaggiava in direzione di Zurigo, finendo contro la barriera autostradale. Sia la Volkswagen sia la barriera hanno riportato danni.
Il quarantenne, sospettato anche di aver assunto droghe, è stato sottoposto al prelievo di campioni di sangue e urina.
A entrambi i conducenti è stata ritirata la patente sul posto e le pratiche sono state trasmesse all'ufficio della motorizzazione. I due saranno inoltre denunciati alla procura.