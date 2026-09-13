Un morto dopo la rissa e un incidente poco dopo

Lo ha indicato oggi la polizia cantonale a Keystone-ATS, confermando una notizia in tal senso pubblicata dal Blick. Alcuni minuti dopo si è verificato un incidente stradale in una vicina rotatoria.

Un automobilista si è scontrato frontalmente contro diversi blocchi di cemento nel comune limitrofo di Subingen (SO). L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dai soccorritori. La polizia sta accertando se esista un nesso tra i due eventi.