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Un morto dopo la rissa e un incidente poco dopo
Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica degli eventi che hanno portato a una vittima e a un ferito nella stessa area
PolCa Soletta
Fonte Ats
Un morto dopo la rissa e un incidente poco dopo
Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica degli eventi che hanno portato a una vittima e a un ferito nella stessa area
DERENDINGEN - Un uomo è morto ieri sera verso le 20.20 presso una stazione di servizio di Derendingen (SO) in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone.
Lo ha indicato oggi la polizia cantonale a Keystone-ATS, confermando una notizia in tal senso pubblicata dal Blick. Alcuni minuti dopo si è verificato un incidente stradale in una vicina rotatoria.
Un automobilista si è scontrato frontalmente contro diversi blocchi di cemento nel comune limitrofo di Subingen (SO). L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dai soccorritori. La polizia sta accertando se esista un nesso tra i due eventi.
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