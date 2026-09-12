GRIGIONI
Due feriti in scontro frontale a Coira
L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30 di sabato
POLIZIA COMUNALE COIRA
Fonte Ats
Due feriti in scontro frontale a Coira
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Due feriti in scontro frontale a Coira
L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30 di sabato
Due feriti in scontro frontale a Coira
L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30 di sabato
COIRA - Due persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio a Coira in uno scontro frontale tra due automobili. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30, quando una delle vetture ha invaso la corsia opposta.
A riportare ferite sono stati i due occupanti dell'auto che sopraggiungeva in direzione contraria, indica la polizia comunale in una nota. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale all'Ospedale cantonale dei Grigioni.
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